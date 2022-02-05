Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 12:52

Голландская конькобежка Схаутен выиграла золото Олимпиады в Пекине, Лаленкова и Воронина — без медалей

Роман Шишов
Корреспондент

Голландская конькобежка Ирен Схаутен выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 3 000 метров. При этом 29-летняя спортсменка установила новый олимпийский рекод — 3.56,93.

Второе место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида. Замкнула тройку канадская конькобежка Изабелль Вайдеманн.

Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е места соответственно.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

3 000 м

Финал

1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +1,13
3. Изабелла Вайдеманн (Канада) — +1,71
4. Мартина Сабликова (Чехия) — +3,41
5. Рагне Виклунн (Норвегия) — +4,51
6. Михо Такаги (Япония) — +4,84
7. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — +5,28
8. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — +5,44
9. Айано Сато (Япония) — +6,47
10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49
11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91

1
1
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине, Россия заняла третье место
Все медали 5 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Непряева завоевала серебро
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и бронза в смешанной эстафете по биатлону. Онлайн-трансляция
Матыцин: «Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется ее успеху»
Медаль лыжников в начале Олимпиады — это наша традиция. Серебро Непряевой — хороший знак
Медальный зачет Олимпиады-2022, 5 февраля: Россия на четвертом месте, Нидерланды — первые
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конькобежка Пехштайн повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований женщин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости