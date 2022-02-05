Голландская конькобежка Схаутен выиграла золото Олимпиады в Пекине, Лаленкова и Воронина — без медалей
Голландская конькобежка Ирен Схаутен выиграла золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 3 000 метров. При этом 29-летняя спортсменка установила новый олимпийский рекод — 3.56,93.
Второе место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида. Замкнула тройку канадская конькобежка Изабелль Вайдеманн.
Россиянки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли 10-е и 11-е места соответственно.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
3 000 м
Финал
1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +1,13
3. Изабелла Вайдеманн (Канада) — +1,71
4. Мартина Сабликова (Чехия) — +3,41
5. Рагне Виклунн (Норвегия) — +4,51
6. Михо Такаги (Япония) — +4,84
7. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — +5,28
8. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — +5,44
9. Айано Сато (Япония) — +6,47
10. Евгения Лаленкова (Россия) — +6,49
11. Наталья Воронина (Россия) — +6,91