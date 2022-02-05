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Сегодня, 12:10

Конькобежка Пехштайн повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах

Роман Шишов
Корреспондент

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах. Для 49-летней спортсменки это восьмые Игры в карьере.

Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи. У него также восемь Олимпиад, на которых он выступил подряд с 1992 по 2018 год.

Кроме того, Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр. Она превзошла рекорд саночницы Анны Абернати с Американских Виргинских островов. В 2022 году она выступила на Олимпиаде в возрасте 48 лет.

Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером и двукратным бронзовым.

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