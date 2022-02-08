Вик Уайлд: «Мне невероятно повезло, что я 10 лет выступал за Россию»

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, признался, что очень рад выступать за сборную России.

«Я всегда стремлюсь к лучшему. Это плохо — оглядываться назад на каждую неудачу. Я стараюсь выкладываться. Я 10 лет выступаю за Россию. Я очень удачлив.

Мне часто раньше задавали вопросы о гражданстве. Но я в самой лучшей ситуации. Я бы никогда не изменил свое решение. Уже около 10 лет я выступаю за Россию. Мне невероятно повезло, что я делал это. Я очень уставал от жизни в США. Люди там вечно что-то забывают! Сейчас моя жизнь абсолютно прекрасна", — рассказал Уайлд.

Ранее спортсмен рассказал, что не жалеет о переезде в Россию.