Надыршина: «Конечно, я расстроена, но у меня не было тренировок»

Российская сноубордистка Софья Надыршина подвела итоги выступления в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. В 1/8 финала Надыршина проиграла нидерландке Мишель Деккер.

— Была ошибка. Да, три сотые секунды уступила, но это много. Конечно, я расстроена, но у меня не было тренировок, — отметила Надыршина. — Я прилетела вчера вечером. Спасибо нашей федерации, что смогли все организовать и я приехала сюда. Не знаю, как сложилось бы, если бы я нормально тут тренировалась.

— В начале вы лидировали, что произошло?

— Да, лидировала, но ошибка. Три сотые секунды — много, если бы я проиграла ноль-ноль, то тогда ладно. А моя ошибка — это много.

— Расстроены?

— Конечно, расстроена, а чему тут радоваться? Я прилетела вчера вечером, не было времени. Непонятно, что будет через 4 года. Как сложилось, так и сложилось. Нечего добавить.

— Если бы не карантин, все сложилось бы иначе?

— Не знаю, может быть, лучше, а может и хуже. Тренировки это большая часть. Я знаю, что на меня рассчитывали. А я подвела.

— 2 недели вы сидели без тренировок?

— Да, так получилось, что ты не показываешь свои силовые данные. Лучше бы уже выпускали всех с коронавирусом с дистанции. Считаю очень плохо, что сейчас деление идет на Олимпиаде с отрицательным тестом.