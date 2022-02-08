Вик Уайлд опередил корейца Санхо на 0,01 секунды и вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе

Вик Уайлд вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Вик Уайлд вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

В четвертьфинале Уайлд опередил корейца Ли Санхо на 0,01 секунды.

Полуфинал в параллельном гигантском слаломе у мужчин состоится сегодня, 8 февраля. Начало запланировано на 10.30 (мск).

35-летний Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.