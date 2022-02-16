Большунов может выиграть еще одно золото. И для Клебо это станет трагедией

Впереди — командные спринты.

Командный спринт — единственный лыжный вид, который наши мужчины на Олимпийских играх никогда не выигрывали. Во времена СССР такой дисциплины просто не было, а как появилась в Турине-2006 — так выше второго места забраться не удавалось.

Вполне может быть, что 16 февраля станет переломом. Александр Большунов закрывает в Пекине гештальт за гештальтом. Он в отличной форме, все еще голоден до побед и при этом теперь уже раскрепощен. Страшное сочетание для соперников. Сан Саныч будет забойщиком и наверняка начнет пытаться убегать с первого этапа.

Запредельный настрой Йоханнеса

Финиширует у нас молодой Терентьев. Один из немногих в группе Юрия Бородавко, у кого пока еще нет олимпийского золота. И хорошо бы это поправить. Очевидно, что готов Александр отлично. Коньком по ходу сезона он в тройку ни разу не заезжал, а на самом важном старте сделал это. Что же будет с любимой классикой?

У нас сейчас настоящая дрим-тим. Другое дело, что у норвежцев тоже. Эрик Валнес обыгрывал в классическом спринте самого Клебо. А на ЧМ-2021 стал вторым вслед за ним. Йоханнеса представлять вообще давно не нужно. Дуэт — космический. Но в этот день им придется крайне сложно. В нашей команде прекрасно понимают, что доводить дело до разборок на прямой с лучшим в мире финишером не стоит. И наверняка парни постараются сделать примерно то же, что в эстафете классической. То есть темп с самого начала будет максимальный. Либо пан, либо пропал.

Россия и Норвегия — безусловные фавориты командного спринта. И если нашей сборной удастся обойти их и в этом виде программы, это будет полнейшим доминированием в лыжах. А для Клебо — крахом. Одна золотая медаль — не то, чего от него ждали в Пекине. Поэтому настрой у него будет запредельный. И сбросить его, безумно замотивированного, будет безумно сложно.

Ступак и Непряева — претендентки на медали

При этом не надо забывать и об остальных. Из интересных команд выделяются три:

— Финляндия, с Нисканненом, который будет стараться в спринте утерпеть за Большуновым, и резвым Мяки;

— Италия, с прекрасными де Фабиани и Пеллегрино;

— Франция, с боевыми Жувом и Лапалю.

Неплохие пары у Великобритании и Швеции. И с учетом высоты и мороза они могут преподнести сюрпризы.

Что до женского турнира, то тут мы тоже ждем медаль. Правда, о золоте говорить вряд ли приходится. Слишком уж мощная команда у шведок: Суннлинг выиграла в Пекине личный спринт, Далквист стала второй. По идее, это похороны для остальных.

Но вот на серебро Юлия Ступак и Наталья Непряева претендентки ничуть не меньшие, чем норвежки, американки, словенки, швейцарки или удивляющие здесь немки. Любая из этих команд может быть как второй, так и остаться вне подиума.

16 февраля, время — московское

10.15 Женщины. Командный спринт (К). Полуфиналы.

11.45 Мужчины. Командный спринт (К). Полуфиналы.

12.15 Женщины. Командный спринт (К). Финал.

12.45 Мужчины. Командный спринт (К). Финал.