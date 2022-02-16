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Большунов может выиграть еще одно золото. И для Клебо это станет трагедией

Александр Большунов и Александр Терентьев могут взять золото Олимпиады в командном спринте
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Впереди — командные спринты.

Командный спринт — единственный лыжный вид, который наши мужчины на Олимпийских играх никогда не выигрывали. Во времена СССР такой дисциплины просто не было, а как появилась в Турине-2006 — так выше второго места забраться не удавалось.

Вполне может быть, что 16 февраля станет переломом. Александр Большунов закрывает в Пекине гештальт за гештальтом. Он в отличной форме, все еще голоден до побед и при этом теперь уже раскрепощен. Страшное сочетание для соперников. Сан Саныч будет забойщиком и наверняка начнет пытаться убегать с первого этапа.

Олимпиада 2022: Александр Большунов&nbsp;&mdash; Александр Терентьев. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и четвертьфинал хоккеистов. Онлайн-трансляция 16 февраля

Запредельный настрой Йоханнеса

Финиширует у нас молодой Терентьев. Один из немногих в группе Юрия Бородавко, у кого пока еще нет олимпийского золота. И хорошо бы это поправить. Очевидно, что готов Александр отлично. Коньком по ходу сезона он в тройку ни разу не заезжал, а на самом важном старте сделал это. Что же будет с любимой классикой?

Александр Большунов. «Если бы спокойно относился к поражениям, золотой медали у меня бы не было». Большунов — о том, как вошел в историю

У нас сейчас настоящая дрим-тим. Другое дело, что у норвежцев тоже. Эрик Валнес обыгрывал в классическом спринте самого Клебо. А на ЧМ-2021 стал вторым вслед за ним. Йоханнеса представлять вообще давно не нужно. Дуэт — космический. Но в этот день им придется крайне сложно. В нашей команде прекрасно понимают, что доводить дело до разборок на прямой с лучшим в мире финишером не стоит. И наверняка парни постараются сделать примерно то же, что в эстафете классической. То есть темп с самого начала будет максимальный. Либо пан, либо пропал.

Россия и Норвегия — безусловные фавориты командного спринта. И если нашей сборной удастся обойти их и в этом виде программы, это будет полнейшим доминированием в лыжах. А для Клебо — крахом. Одна золотая медаль — не то, чего от него ждали в Пекине. Поэтому настрой у него будет запредельный. И сбросить его, безумно замотивированного, будет безумно сложно.

Ступак и Непряева — претендентки на медали

При этом не надо забывать и об остальных. Из интересных команд выделяются три:

— Финляндия, с Нисканненом, который будет стараться в спринте утерпеть за Большуновым, и резвым Мяки;

— Италия, с прекрасными де Фабиани и Пеллегрино;

— Франция, с боевыми Жувом и Лапалю.

Неплохие пары у Великобритании и Швеции. И с учетом высоты и мороза они могут преподнести сюрпризы.

Счастливая Елена Вяльбе и&nbsp;победители эстафеты Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов с&nbsp;олимпийской командой сборной России по&nbsp;лыжным гонкам на&nbsp;Играх в&nbsp;Пекине. Лыжники тащат Россию в общем зачете. Команда Вяльбе творит чудеса

Что до женского турнира, то тут мы тоже ждем медаль. Правда, о золоте говорить вряд ли приходится. Слишком уж мощная команда у шведок: Суннлинг выиграла в Пекине личный спринт, Далквист стала второй. По идее, это похороны для остальных.

Но вот на серебро Юлия Ступак и Наталья Непряева претендентки ничуть не меньшие, чем норвежки, американки, словенки, швейцарки или удивляющие здесь немки. Любая из этих команд может быть как второй, так и остаться вне подиума.

16 февраля, время — московское
10.15 Женщины. Командный спринт (К). Полуфиналы.
11.45 Мужчины. Командный спринт (К). Полуфиналы.
12.15 Женщины. Командный спринт (К). Финал.
12.45 Мужчины. Командный спринт (К). Финал.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Йоханнес Клебо
Наталья Непряева
Юлия Ступак (Белорукова)
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