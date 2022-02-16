Большунов не подошел к Терентьеву сразу после финиша. Но скандала в этом нет

Большунов объяснил, почему не подошел к Терентьеву сразу после финиша командного спринта

Сан Саныч сам объяснил ситуацию, которая многих удивила на финише командного спринта.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки

Командный спринт (К). Мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

После командного спринта больше всего обсуждались не итоги гонки, а то, что происходило за финишной прямой. Александр Терентьев завершил свой заключительный отрезок третьим, и Александр Большунов не подошел к нему с поздравлениями. Это могло показаться странным.

Они дружат, у них хорошие отношения

Всем известно, что Большунов ненавидит проигрывать. Вот и полетели версии, мол, он злится на Терентьева. Недоволен бронзой и не хочет даже жать руку партнеру по группе. Норвежцы начали припоминать реакцию Александра на третье место в командном спринте на ЧМ-2021, когда Сан Саныч был недоволен своим напарником Глебом Ретивых.

Вот только все эти версии сразу начали рушить.

— Не знаю, в чем здесь вообще история, — удивился Юрий Бородавко. — Ни в каких правилах не прописано, что один должен встречать другого после финиша. Никто же не знает, почему так. Может, Большунов был недоволен собой. Может, Терентьевым. Поговорим, узнаем. Мы же прекрасно понимаем максимализм Большунова. Он хотел победить. Но нужно радоваться этой бронзовой медали. Она выстрадана, заслужена. Еще будут гонки, они проявят себя.

— Они дружат, у них хорошие отношения, — объяснила Елена Вяльбе. — Если такой мороз и Саша ушел, то правильно сделал. Вы все ищете какие-то гадости. У нас хорошая, дружная команда. Не нужно делать какую-то сенсацию из того, чего нет!

Претензий у них друг к другу не было

После этого у кого-то могли оставаться какие-то сомнения. Мол, что еще могут сказать тренер и президент? Но однозначную точку в ситуации поставил сам Большунов.

— Я сел и накрылся курткой, — объяснил Александр специально для «СЭ». — Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. Если не одеться — сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано!



В подтверждение этих слов — церемония награждения. Два Александра запрыгивали на пьедестал, взявшись за руки. Улыбались, обнимались. Вместе шли через микст-зону. Не знаю, насколько они близко общаются. Но претензий у них друг к другу не было совершенно точно.

И, будем надеяться, этот дуэт еще выиграет свое золото.