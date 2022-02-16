«Рада! Счастлива! Горжусь!» Как наши отреагировали на две бронзы в лыжах

Эмоции медалистов командного спринта из сборной России.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки

Командный спринт (К)

Мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

Женщины

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85

2. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 22.10,02

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 22.10,56

У России две бронзы в командных спринтах. Очередные медали выиграли Юлия Ступак с Натальей Непряевой и Александр Большунов с Александром Терентьевым. Вот что они говорили после награждения.

Юрий Бородавко, тренер Большунова, Терентьева и Непряевой:

— Было видно, что у Наташи на последнем этапе нет сил. Подзакислилась. Она показала тот максимум, на который могла. Что касается парней, то им было трудно убегать в этой компании, тем более в горах. Было видно, что накопилась усталость и не было легкости и свежести в движениях. Тот же Нисканен ни разу не лидировал и не показал то, что он демонстрировал на классических гонках. Это все ожидаемо — спортсмены не железные.

Конечно, мы стремились к золоту. Но увидели, что Сашка Терентьев не в той идеальной форме, в которой он был в Руке. Не было тех движений. Заключительный этап подготовки у него прошел очень скомкано. И даже при этой подготовке он сумел получить две бронзовые медали. Это очень дорогого стоит. На сегодняшний день Большунов/Терентьев — оптимальный состав.

Александр Терентьев:

— Конечно, боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады. Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было очень мало времени на восстановление. На финишную прямую меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.

— Падение в полуфинале прошло без последствий?

— Без последствий. Все нормально.

— Сейчас больше радости или разочарования?

— Что-то среднее. Хотелось бы лучше, но и третье место тоже очень хорошее.

Елена Вяльбе, главный тренер сборной России:

— С учетом того, что у нас есть медали, я не думаю, что нам нужно огорчаться. Я рада! Я счастлива! Я горжусь!

— Было мнение, что сегодня был самый реальный шанс на золото у мужчин...

— Серьезно? Если бы мы бежали в первом забеге, то могли бы подумать об этом. Когда я увидела вторые забеги, поняла — это нереально. Невозможно восстановиться.

— Падение Терентьева сыграло свою роль?

— Никакой роли это не сыграло. Забудьте про это падение. Второй забег вообще какой-то нехороший был. Извините за выражение, какие-то дураки начинали молотить как сумасшедшие. Они и выигрывали у первого забега 18 секунд. Это же ненормально. В итоге те, кто дергался, никуда не попали. А остальные наелись раньше времени.

— Бородавко сказал, что у девушек прослеживается усталость. Согласны с этим?

— Все просели, кто пробежал несколько гонок. И шведки не такие красавицы, как вы их видите. На самом деле устали все. Самые выгодные условия у Терезы Йохауг. Она пропускала спринты, у нее есть возможность.

Юлия Ступак:

— Конечно, хорошая бронза. Но, безусловно, мы хотели отсюда уехать двукратными олимпийскими чемпионками, скрывать этого не будем. Но после двух четвертых мест на чемпионате мира тут грех выпендриваться, потому что мы сегодня имеем медали.

— Олимпиада для вас закончена?

— Да. И я счастлива!

— Какая главная мысль на душе сейчас!

— Эта Олимпиада и медали перекрывают очень плохой, наверное, самый сложный сезон в моей карьере. Я стала олимпийской чемпионкой, разве я могла мечтать о чем-то большем?

— Вы же знаете, что у немок была замена в команде. Насколько они поразили?

— Не знала про замену. Поразили, удивили. Но, если честно, даже не знала, что они выиграли. Мы когда подошли к пьедесталу, я только увидела, что они — чемпионки. Я такая: «Да ладно?!» Реально не знала, но они молодцы. Мы искренне всегда за них радуемся, они всегда очень открытые, позитивные. Молодцы, мы рады.

— А думали, кто выиграл?

— Шведки.