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Сегодня, 18:13

Вероника Степанова потратила заработанные призовые на перелет в Пекин бизнес-классом

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, на что потратила призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато в отличие от большинства коллег по сборной очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь девять часов (думаю, не атлету тоже — не знаю, не пробовала), а в «бизнесе» можно выспаться, что и было сделано. Пусть эта мысль будет стимулом для молодых спортсменок. Думаю боссы авиакомпаний меня здесь поддержат, ха», — написала лыжница в Instagram.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Под постом один из пользователей спросил: «То есть получается, что флгр заказывает места на рейсе для всей сборной в эконом-класс, но если хочешь бизнесом, то доплачивай сам и лети без проблем, это так? Не совсем понятно».

Степанова ответила: «Именно так».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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