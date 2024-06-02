Дагестанец близок к тому, чтобы стать лучшим бойцом в истории российских ММА.

Победа над Дастином Порье ожидалась более легкой. Намного более легкой. В итоге же бой доставил не только восторг (драматургия была что надо), но и оставил неприятный осадок — Махачев не смог уверенно разобрать уже не раз битого Порье, которому 35 лет, который провел за 40 боев (его любительские бои были как профессиональные), который выступает с 2009-го. Ислам сделал 16 попыток перевести Порье вниз, и всего-то семь из них были успешными.

Но и плюсов, помимо результата, немало:

— Махачев показал характер. На судейских записках счет по раундам был 2-2, и Порье отлично начал заключительный, пятый. До этого же Дастин не давал себя переводить и контролировать, уверенно защищался от удушающих. Однако Ислам, уже имея кровоточащее рассечение на лбу, стоял на своем: он снова атаковал ногу Порье, причем креативным образом (схватил за пятку, оттянул, перевел), что в итоге привело к победному удушающему Д'Арсе.

Махачев стал первым бойцом в истории UFC, кто выигрывал сабмишенами во всех пяти раундах. В последних восьми боях это седьмая досрочная победа Ислама, причем методы разные — ручной треугольник (дважды), удушение сзади, кимура, добивание в партере, нокаут после хай-кика, теперь вот брабо (Д'Арсе). Арсенал у Махачева широчайший.

— Махачев не был лучше в стойке, чем Порье. Но и хуже не был. Да, пропустил мощнейший левый прямой в пятом раунде, пропустил локоть, которым Дастин рассек ему лоб. Но у Ислама проходили серии, залетали в подбородок колени из клинча. До того самого локтя — а было это в четвертом раунде — Порье не донес до Махачева ни одного удара, который причинил бы ему серьезный урон.

Ислам Махачев защитил чемпионский титул в третий раз. Оппозиция в последних четырех боях: Чарльз Оливейра (задушен во втором раунде, шел на 11 победах), Алекс Волкановски (непростая победа единогласным решением, шел на 12 победах подряд в UFC), Алекс Волкановски (нокаутирован в первом раунде), Дастин Порье. Волкановски — полулегковес, но его высочайший уровень сомнений не вызывает. На второй бой Алекс вышел без лагеря, на коротком уведомлении, зато Махачев победил грандиозно — еще и в не присущей для себя, да и вообще для учеников Абдулманапа Нурмагомедова манере (хай-кик и добивание).

У Хабиба Нурмагомедова тоже три защиты — в боях с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Макгрегор — переоцененный, Гэтжи беспомощен в партере, Порье... Хабибу победа над ним далась намного легче, чем Махачеву (7 успешных тейкдаунов из 8 попыток, победа удушающим). А Порье тогда был на пять лет моложе, чем сейчас (35 лет для легковеса — серьезный возраст). Только вот в бою с Махачевым Дастин показал навык защиты от борьбы такой, какой не показывал никогда. И суть не в том, что Ислам делал что-то не так, — это Порье был хорош. То есть мы имеем основания предполагать, что против Махачева вышла более совершенная версия Порье, чем против Хабиба.

Значит ли это, что Махачев обошел Хабиба в списке лучших всех времен (существующем хотя бы в головах фанатов)? Нет. У Ислама уже 14 побед в UFC подряд (у Нурмагомедова их было 13), он более универсальный боец, но нет у него той ауры непобедимости, что есть у Хабиба. Все знали, что Хабиб делает в октагоне, как он будет биться, но его борьбе и грэпплингу так никто ничего и не противопоставил. Что-то стало наклевываться у Гэтжи (в стойке), но Хабиб задавил его темпом и уже в начале второго раунда финишировал треугольником. Борьба Хабиба, его контроль, его хладнокровие — это супернавыки. Не опередил Ислам и Федора Емельяненко. Да, Федор с 2010-го начал проигрывать, порой проигрывать разгромно, но в нулевые Емельяненко был лучшим бойцом p4p без вопросов — непобедимый Последний Император.

Однако еще два победных боя — и Махачев обойдет и Хабиба, и Федора. Первый — с Арманом Царукяном, второй — за титул в полусреднем весе (план Махачева именно таков). Тогда достижения Ислама станут настолько монументальными, что даже легендарность Хабиба и Федора останется позади.