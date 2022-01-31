Сорин рассказал, что погода в Пекине не мешает подготовке лыжной сборной России к Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об условиях в Пекине перед стартом Олимпиады.

«Обычное рабочее настроение, погода ожидаемая, мы на нее настраивались, однако думали, что будет холоднее. Больше всего мешает сильный ветер, но у нас спортсмены тренировались в России, поэтому для многих такая погода не является чем-то новым. Мы в первый раз здесь, но с конфигурацией трассы были ознакомлены еще год назад, знали, что здесь пологие и затяжные подъемы, медленное скольжение, что играет свою роль. Будем использовать ход, который предназначен для крутых подъемов», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Сорин.

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин 30 января. В состав мужской сборной на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. У женщин в команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля