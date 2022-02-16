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«Состояние уже не то — эмоциональное и психологическое». Бородавко — о бронзе российских лыжниц на Олимпиаде

Бородавко прокомментировал выступление российских лыжниц в командном спринте на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российских лыжниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— На Непряеву повлияла то ли усталость. Может, сама сдерживала себя. На последний этап нужно было оставить силы. Скорее всего, состояние уже не то — эмоциональное и психологическое. Нужно было настроиться на сегодняшнюю гонку. Было видно, что сегодня было не то состояние, какое было на предыдущих гонках.

— Насколько вас удивили немки?
— На самом деле, они удивили. Они никогда не показывали таких результатов. Вот, что значит настрой и желание. Подготовленные лыжи. За счет силы воли и огромного желания они преодолели сами себя. У нас было такое в эстафете.

Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлинг.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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