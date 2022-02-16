Большунов не подошел к Теретньеву после финиша командного спринта на Олимпиаде
Российский лыжник Александр Большунов не подошел к партнеру по команде Александру Терентьеву после финиша в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Лыжник какое-то время стоял в одиночестве, потом снял лыжи и пошел.
Российская команда финишировала третьей — Терентьев завершал эстафету. Он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Ийво Нисканену.
25-летний Большунов на этой Олимпиаде выиграл уже четыре медали (золото в скиталоне, золото в эстафете, серебро в разделке и бронзу в командном спринте).
22-летний Терентьев в Пекине-2022 завоевал бронзу в личном спринте и бронзу в командном спринте.
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