Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?
Владимир Слишкович — точно самое яркое, что случилось со «Спартаком» в этом сезоне. Ассистент Гильермо Абаскаля подхватил красно-белых после отставки испанца, став исполняющим обязанности, и выдал отличный отрезок. Считалось, что босниец останется в «Спартаке» — но он внезапно покинул клуб.
Непобедимый Слишкович
«Спартак» оформил долгожданную многими болельщиками отставку Гильермо Абаскаля 14 апреля — после поражения от «Сочи». В тот же день стало известно, что и.о. станет «правая рука» Абаскаля — Владимир Слишкович.
Ранее босниец уже несколько раз подменял испанца, и всегда успешно — в 2022 году громил «Химки» 5:0, в 2023-м — «Крылья Советов» 3:0, а в 2024 году остановил «Зенит» — 0:0.
Слишкович использовал шанс и выступил успешно — в семи матчах РПЛ не проиграл ни разу. В Кубке получилось чуть хуже — хотя «Спартак» не проиграл «Зениту» и победил «Динамо», в финале Пути регионов сильнее оказалась «Балтика». Это поражение стало единственным для боснийского тренера.
Впрочем, «непобедимый Слишкович» Владимиру не нравится. «Правильнее будет сказать «непобедимая команда», а не Слишкович», — говорил тренер в интервью «СЭ».
Хотел остаться, но ушел
На фоне таких выступлений было немало разговоров о том, чтобы оставить Слишковича на постоянной основе. В «Спартаке» отвечали уклончиво — например, генеральный директор Олег Малышев: «Думаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, что каждая следующая игра — финал. Мы идем от матча к матчу. У нас есть дедлайн, когда объявим главного тренера, но я его сказать не могу».
Спортивный директор Томаш Амарал в начале мая был чуть конкретнее: «Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу. Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть».
После поражения от «Балтики» красно-белые объявили имя нового тренера — им стал Деян Станкович. Параллельно в «Спартаке» заявили, что Владимир Слишкович останется в тренерском штабе — такой вариант рассматривался изначально.
Уже после завершения сезона в интервью «СЭ» Слишкович рассказал, что пока еще эту опцию ни с кем не обсуждал — но ему интересно: «У нас еще предстоит встреча [с Амаралом]. Было бы мне интересно работать в штабе? Да, конечно. Хочу узнать, что хочет новый тренер, как планирует построить игру. Для меня важен «Спартак». Будет интересно обмениваться взглядами с новым тренерским штабом. Посмотрим, что из этого выйдет».
А через два дня «Спартак» объявил, что Слишкович покидает команду по собственному желанию. Кажется, что из-за желания стать главным — о такой мечте заявлял сам Владимир: «Кто-нибудь осознанно желал работать лишь ассистентом главного тренера? Всегда есть амбиции взобраться на ступень выше по должности».
Позже это фактически подтвердила агент боснийца Марьяна Кашчелан: «Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров красно-белых за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и себя выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.
Тут не вопрос денег, причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду».
Сам Слишкович высказался кратко: «Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%».
О дальнейших планах тренера на данный момент не сообщается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4