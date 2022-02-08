Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине, Ступак и Непряева выбыли
Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она заняла первое место, что позволяет напрямую пройти в следующую стадию.
Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева не смогли квалифицироваться в полуфинал.
Отметим, что Ступак могла пройти как лаки-лузер, но ее опередила немка Виктория Карл.
Еще одна россиянка, Христина Мацокина, вылетела еще в квалификации.
Полуфинал начнется примерно в 14.32 по московскому времени.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Спринт (С)
Пятая 1/4 финала
1. Вероника Степанова (Россия) — 3.19,09
2. Софи Крель (Германия) — +0,28
3. Алина Майер (Швейцария) — +3,03
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