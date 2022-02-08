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Сегодня, 14:01

Степанова вышла в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине, Ступак и Непряева выбыли

Роман Шишов
Корреспондент
Наталья Непряева (в центре).
Фото Getty Images

Российская лыжница Вероника Степанова вышла в полуфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она заняла первое место, что позволяет напрямую пройти в следующую стадию.

Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева не смогли квалифицироваться в полуфинал.

Отметим, что Ступак могла пройти как лаки-лузер, но ее опередила немка Виктория Карл.

Еще одна россиянка, Христина Мацокина, вылетела еще в квалификации.

Полуфинал начнется примерно в 14.32 по московскому времени.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Спринт (С)

Пятая 1/4 финала

1. Вероника Степанова (Россия) — 3.19,09

2. Софи Крель (Германия) — +0,28

3. Алина Майер (Швейцария) — +3,03

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Христина Мацокина
Юлия Ступак (Белорукова)
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Ступак выбыла из списка лаки-лузеров на выход в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине

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