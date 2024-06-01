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Крутой Малком, три удаления и слезы Криштиану Роналду. Португалец без трофеев, кубок — у «Аль-Хиляля»

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в финале Кубка Саудовской Аравии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Буну (слева) и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Безумный по драматизму финал Кубка Саудовской Аравии.
Товарищеские матчи. Клубы. Кубок короля
31 мая, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Возможно, у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии было бы больше трофеев, если бы не «Аль-Хиляль». Под началом португальца Жорже Жезуша эта команда взяла ритм «Байера» и прошла чемпионский сезон без поражений, выиграв 31 матч из 34-х. Доминировала так же, как Роналду в гонке бомбардиров, выиграв которую, Криш стал первым, кто становился лучшим снайпером в четырех разных странах — Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии.

Что интересно, ни один из 35 голов пятикратного обладателя «Золотого мяча» не пришелся на игры с «Аль-Хилялем». Ему Роналду забил только в Азиатской Лиге чемпионов, где оба саудовских суперклуба завершили свои выступления после встреч в плей-офф с будущим триумфатором — «Аль-Айном» из ОАЭ. Во внутренних же турнирах, где фанаты «Аль-Хиляля» обожают выводить главную звезду соперника скандированием фамилии его вечного оппонента Месси, у Роналду не получалось ничего. Ноль результативных действий в трех играх и удаление в полуфинале Суперкубка.

Криштиану Роналду. Роналду продолжает скандалить в Саудовской Аравии. Жестко ответил на провокации болельщиков «Аль-Хиляля»

А в кубковом финале даже долго не удавалось просто выйти из тени. В первый раз это случилось после столкновения с вратарем, но даже если бы тот не выручил, гол бы не засчитали из-за офсайда. Когда же Роналду избежал попадания в положение «вне игры», Буну сыграл великолепно и остановил выход один на один. Наконец, незадолго до перерыва лучший голкипер саудовской лиги справился с обводящим ударом лучшего снайпера, а добивание Отавиу стало для стража ворот лишь легкой разминкой.

Только никакой системности в этих моментах не было. Скорее речь шла о разовых всплесках, тогда как в целом «Аль-Хиляль» выглядел более системно и эффективно. На промах Мане из отличной позиции ответил Малком, по-футбольному отомстивший сопернику за жесткий фол на первых минутах. Бывший форвард «Зенита» вырезал образцовую подачу в район дальней штанги, а сербский снайпер чемпионов Митрович головой пробил под опорную ногу Оспины. Вот они — последствия дисквалификации ключевого защитника «Аль-Насра» Ляпорта! Впрочем, «Аль-Хиляль» по той же причине лишился Милинковича-Савича, и еще неясно — чья потеря весомее.

Но как же завелся Криштиану в перерыве! После удара через себя, который отчасти напоминал легендарный гол португальца в ворота «Ювентуса», номинальных хозяев спасла штанга. Хотя, возможно, это и к лучшему. Судя по повторам, там все-таки был небольшой офсайд, и каким бы оказалось разочарование, если бы футбольный шедевр безжалостно отменил ВАР!

Криштиану Роналду. Роналду — главный рекордсмен сезона. Криштиану и в 39 лет остается лучшим

Кто, казалось, прибил «Аль-Наср» на взлете? Естественно — Малком. Убежав один на один, бразилец не забил, но заставил Оспину сыграть руками за пределами штрафной. Арбитр не раздумывал ни секунды, показав колумбийцу красную карточку. В ворота экстренно отправился 38-летний ветеран Валиду Абдулла, а жертвовать пришлось Мане. В общем, все было в руках «Аль-Хиляля», однако чемпион сам придумал себе проблемы.

Во-первых, стал играть по счету, оберегая минимальное преимущество. Верил в Буну, который остановил выстрел Роналду со штрафного и вытащил из угла удар Яхья? Во-вторых, упустил верный шанс, когда в створ не попал оказавшийся с глазу на глаз с вратарем Митрович. Наконец, продемонстрировал вопиющие проблемы с дисциплиной. Начиная с 87-й минуты «Аль-Наср» не только потерял численный перевес, но и сам остался в меньшинстве!

Ирония судьбы — сеанс коллективного безумия открыл тот, кто весь суперкубковый матч провоцировал Роналду на удаление. Теперь же Аль-Булаихи боднул соперника, и вслед за красной карточкой услышал все, что о нем думает одноклубник Рубен Невеш. Тот словно предчувствовал, что последовавший за удалением угловой завершится ответным голом Яхья. И совсем трудно понять, чем руководствовался решивший жестко сыграть против чужого вратаря уже имевший в пассиве предупреждение опытный Кулибали?

Приехавший поддержать одноклубников по «Аль-Хилялю» Неймар не понимал, как можно было все разбазарить и оказаться в максимально невыгодном положении перед овертаймом? Впрочем, дополнительные полчаса получились равными и, пожалуй, немного сумбурными. Чемпион был плох в завершении. «Аль-Наср», в свою очередь, постоянно попадал в офсайд.

Неймар. Неймара уже не радуют саудовские миллионы. Куда дальше — «Интер Майами», «Сантос» или «Барселона»?

Неизбежная по такой игре серия пенальти началась с попадания Невеша в штангу и ответного удара Алекса Теллеса на сектор с фанатами соперника. Но второй удар Роналду был безупречен, после чего его одноклубники были точны вплоть до шестой попытки, которая могла стать золотой, но серию продлил сейв Буну. Стоявшего на коленях Криша буквально разрывали эмоции. Он уже все понимал. Удар номер семь — и новый сейв Буну. Рыдавшего Роналду буквально приводили в чувство. Ноль командных трофеев за сезон, а Малком забрал все аравийское золото. Его команда сделала требл.

Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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