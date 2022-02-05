Вяльбе: «Не могу сказать, что не получилось у Ступак и Сориной»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомметировала результаты россиянок в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Результаты Ступак и Сориной? Не могу сказать, что не получилось. Я пока не общалась ни со спортсменами, ни с тренерами. Сложно что-то сказать. По Тане можно сказать, что помешали какие-то погодные условия. А с Юлей все сложно. Мы давно ее не видели на гонках. Тут лучше пообщаться с тренером», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее, 5 февраля, россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.