Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:07

Вяльбе: «Не могу сказать, что не получилось у Ступак и Сориной»

Вяльбе подвела итоги выступления россиянок в скиатлоне на Олимпийских играх
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Сорина.
Фото AFP

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомметировала результаты россиянок в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Результаты Ступак и Сориной? Не могу сказать, что не получилось. Я пока не общалась ни со спортсменами, ни с тренерами. Сложно что-то сказать. По Тане можно сказать, что помешали какие-то погодные условия. А с Юлей все сложно. Мы давно ее не видели на гонках. Тут лучше пообщаться с тренером», — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее, 5 февраля, россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Наталья Непряева
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и старт биатлона. Онлайн-трансляция
Непряева — лучшая среди землян. А Йохауг просто инопланетянка
Сноубордист Хадарин: «На Олимпиаде сделали все для защиты от COVID-19»
Панжинский назвал заслуженным серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
«Непряевой удалось снять напряжение в команде». Дементьев — о значимости серебра в скиатлоне
Ступак о 24-м месте в скиатлоне: «Получилось очень плохо. Это длится на протяжении всего сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Команда ликует!» Петухов — о первой российской медали в Пекине-2022

Ступак о 24-м месте в скиатлоне: «Получилось очень плохо. Это длится на протяжении всего сезона»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости