Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:04

«Команда ликует!» Петухов — о первой российской медали в Пекине-2022

Чемпион мира по лыжным гонкам Петухов похвалил Непряеву после серебра в скиатлоне
Микеле Антонов

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал «СЭ» выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Очень доволен гонкой. На первой части дистанции у Непряевой было отставание. Поэтому переживали за нее. Но, когда ушли на коньковую дистанцию, где-то после 12-го километра опасения развеялись. Я понимал, что она выжидает вторую позицию. Йохауг уже было не догнать. Наталья смотрела на то, как себя ведут соперницы. Думаю, Непряева по физическим кондициям лучше остальных в финишном створе.

Хорошие эмоции! Первая медаль для российской сборной в лыжных гонках. Это было очень важно для командного настроя. Девушкам будет тяжело, ведь отставание у остальных достаточно большое. Для ребят же это будет большим стимулом. Сегодня команда ликует, будет праздновать. Думаю, все спортсмены зарядятся на борьбу!» — сказал Петухов «СЭ».

Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Алексей Петухов
Наталья Непряева
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и старт биатлона. Онлайн-трансляция
Непряева — лучшая среди землян. А Йохауг просто инопланетянка
Сноубордист Хадарин: «На Олимпиаде сделали все для защиты от COVID-19»
Панжинский назвал заслуженным серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
«Непряевой удалось снять напряжение в команде». Дементьев — о значимости серебра в скиатлоне
Ступак о 24-м месте в скиатлоне: «Получилось очень плохо. Это длится на протяжении всего сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наташа — героиня, серебро — это достойный результат». Легков — о медали Непряевой

Вяльбе: «Не могу сказать, что не получилось у Ступак и Сориной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости