Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал «СЭ» выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Очень доволен гонкой. На первой части дистанции у Непряевой было отставание. Поэтому переживали за нее. Но, когда ушли на коньковую дистанцию, где-то после 12-го километра опасения развеялись. Я понимал, что она выжидает вторую позицию. Йохауг уже было не догнать. Наталья смотрела на то, как себя ведут соперницы. Думаю, Непряева по физическим кондициям лучше остальных в финишном створе.



Хорошие эмоции! Первая медаль для российской сборной в лыжных гонках. Это было очень важно для командного настроя. Девушкам будет тяжело, ведь отставание у остальных достаточно большое. Для ребят же это будет большим стимулом. Сегодня команда ликует, будет праздновать. Думаю, все спортсмены зарядятся на борьбу!» — сказал Петухов «СЭ».

Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.