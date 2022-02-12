Объятия российских лыжниц после золота в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Фото

Российские лыжницы отпраздновали победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы отпраздновали победу в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

После того, как Вероника Степанова пересекла финишную линию, к ней подбежали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, которые выступили на предыдущих этапах. Спортсменки обнялись, радуясь золотой медали.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Эфир канала «Россия-1»

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Эфир канала «Россия-1»

Сборная России заняла первое место в эстафете, серебряным призером стала Германия, проигравшая россиянкам 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Золотая медаль в женской лыжной эстафете стала для России третьей на Олимпиаде в Пекине. Также у команды 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.