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Объятия российских лыжниц после золота в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Фото

Российские лыжницы отпраздновали победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Фото Эфир канала «Россия-1»
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Фото Эфир канала «Россия-1»
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Российские лыжницы отпраздновали победу в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

После того, как Вероника Степанова пересекла финишную линию, к ней подбежали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, которые выступили на предыдущих этапах. Спортсменки обнялись, радуясь золотой медали.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Фото Эфир канала "Россия-1"
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Эфир канала «Россия-1»
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Фото Эфир канала "Россия-1"
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова празднуют победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Эфир канала «Россия-1»

Сборная России заняла первое место в эстафете, серебряным призером стала Германия, проигравшая россиянкам 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.

Золотая медаль в женской лыжной эстафете стала для России третьей на Олимпиаде в Пекине. Также у команды 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева (справа) и&nbsp;Юлия Ступак. Российские лыжницы взяли золото Олимпиады в эстафете! Просто красавицы! Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
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