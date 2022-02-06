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Сегодня, 16:02

Губернатор Архангельской области поздравил Большунова с золотой медалью Олимпиады в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил лыжника Александра Большунова, который представляет этот регион, с победой 6 февраля в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Александр Большунов — ракета! Взял золото в скиатлоне с огромным отрывом. Поздравляю!», — написал Цыбульский на своей странице «ВКонтакте».

Накануне серебряную медаль в скиатлоне завоевала Наталья Непряева, которая также представляет Архангельскую область.

«Второй день после открытия, вторая медаль. Вся Архангельская область гордится!», — подчеркнул глава региона.

Олимпиада 2022: 6&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! Серебро Спицова и бронза Смирновой в фристайле. Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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