Губернатор Архангельской области поздравил Большунова с золотой медалью Олимпиады в Пекине

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил лыжника Александра Большунова, который представляет этот регион, с победой 6 февраля в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Александр Большунов — ракета! Взял золото в скиатлоне с огромным отрывом. Поздравляю!», — написал Цыбульский на своей странице «ВКонтакте».

Накануне серебряную медаль в скиатлоне завоевала Наталья Непряева, которая также представляет Архангельскую область.

«Второй день после открытия, вторая медаль. Вся Архангельская область гордится!», — подчеркнул глава региона.