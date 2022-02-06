Большунов обогнал Клебо почти на девять минут в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял 28-е место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Он проиграл россиянину Александру Большунову, занявшему первое место, почти девять минут (8.57,3).

Клебо уступил всем российским лыжникам — Большунову, Денису Спицову, ставшему вторым, Артему Мальцеву (10-е место) и Алексею Червоткину (27-е место).

Напомним, что Большунов принес сборной России первое олимпийской золото на Играх в Пекине. Из-за отрыва от преследователей тренеры стали его поздравлять прямо по ходу дистанции.