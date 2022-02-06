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Сегодня, 11:25

Россия вышла на второе место медального зачета Олимпиады-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото AFP

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине.

Благодаря победе Александра Большунова и серебряной медали Дениса Спицова в скиатлоне российская команда поднялась с восьмой на вторую строчку в общем зачете. На счету России 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, у которой 2 золотых медали.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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