Стал известен состав мужской сборной России на командный спринт на Олимпиаде в Пекине

Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала состав сборной России на командный на Олимпиаде в Пекине. В гонке побегут Александр Большунов и Александр Терентьев.

Ранее на Олимпийских играх в Китае Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Терентьев стал третьим в индивидуальном спринте.

Командный спринт пройдет 16 февраля, до него состоятся индивидуальная гонка (11 февраля) и эстафета (13 февраля). Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.