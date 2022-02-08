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Сегодня, 16:05

Стал известен состав мужской сборной России на командный спринт на Олимпиаде в Пекине

Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала состав сборной России на командный на Олимпиаде в Пекине. В гонке побегут Александр Большунов и Александр Терентьев.

Ранее на Олимпийских играх в Китае Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Терентьев стал третьим в индивидуальном спринте.

Командный спринт пройдет 16 февраля, до него состоятся индивидуальная гонка (11 февраля) и эстафета (13 февраля). Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Александр Терентьев и&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Клебо взял золото в лыжном спринте, у Терентьева — бронза. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Елена Вяльбе
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