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Сегодня, 15:50

Легков отреагировал на бронзу Александра Терентьева в спринтерской гонке на Олимпиаде

Легков прокомментировал бронзу Александра Терентьева в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Александр Легков.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль Александра Терентьева в спринтерской гонке коньковым стилем.
«Хорошее впечатление! Но я еще очень сильно переживаю за Сергея Устюгова! Он должен был быть в финале. Но... Осадка от результата нет. Это наш максимум. Но если бы Устюгов соревновался за медали, то Клебо было бы не так комфортно. А так поздравляю с бронзой! Ребята — молодцы», — сказал Легков «СЭ».
Ранее, 8 февраля, олимпийским чемпионом в спринте стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Легков
Александр Терентьев
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