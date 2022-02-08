Легков отреагировал на бронзу Александра Терентьева в спринтерской гонке на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль Александра Терентьева в спринтерской гонке коньковым стилем.

«Хорошее впечатление! Но я еще очень сильно переживаю за Сергея Устюгова! Он должен был быть в финале. Но... Осадка от результата нет. Это наш максимум. Но если бы Устюгов соревновался за медали, то Клебо было бы не так комфортно. А так поздравляю с бронзой! Ребята — молодцы», — сказал Легков «СЭ».

Ранее, 8 февраля, олимпийским чемпионом в спринте стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.