Александр Большунов: «Не отгонял я норвежского журналиста, просто так махнул, для украшения истории»
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему избегает общения с журналистами из Норвегии.
— Правда, что перед Играми вы гоняли норвежских журналистов со своих тренировок?
— Это преувеличено, конечно. Я пошутил над журналистом NRK: он стоял метрах в двух от меня, а я сказал, чтобы на сто отошел. Да и не отгонял я его, просто так махнул, для украшения истории.
— Елена Вяльбе на этой Олимпиаде отогнала норвежских журналистов капитально, объявив бойкот. Вы слышали об этой истории?
— Да, слышал, но в подробности не вдавался.
— Норвежцы, которым вы даете интервью, ведут себя корректно?
— Да, все нормально.
— Можно сказать, что сейчас вы больше раскроетесь и начнете чаще общаться с журналистами, ходить на какие-то шоу?
— Я и до этого старался ходить и общаться, хоть и не на максимуме это делал. Сейчас опасно ходить по шоу, но у меня есть хорошая маска, так что можно будет походить.
Александр Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие.
На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.