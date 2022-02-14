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Сегодня, 18:20

Александр Большунов: «Не отгонял я норвежского журналиста, просто так махнул, для украшения истории»

Александр Большунов рассказал об отношении к журналистам из Норвегии
Наталья Марьянчик
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Владимир Иванов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему избегает общения с журналистами из Норвегии.

— Правда, что перед Играми вы гоняли норвежских журналистов со своих тренировок?

— Это преувеличено, конечно. Я пошутил над журналистом NRK: он стоял метрах в двух от меня, а я сказал, чтобы на сто отошел. Да и не отгонял я его, просто так махнул, для украшения истории.

— Елена Вяльбе на этой Олимпиаде отогнала норвежских журналистов капитально, объявив бойкот. Вы слышали об этой истории?

— Да, слышал, но в подробности не вдавался.

— Норвежцы, которым вы даете интервью, ведут себя корректно?

— Да, все нормально.

— Можно сказать, что сейчас вы больше раскроетесь и начнете чаще общаться с журналистами, ходить на какие-то шоу?

— Я и до этого старался ходить и общаться, хоть и не на максимуме это делал. Сейчас опасно ходить по шоу, но у меня есть хорошая маска, так что можно будет походить.

Александр Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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