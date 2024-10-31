Футболистке-мусульманке из Англии запретили играть в штанах. Теперь чиновники извиняются

Скандал на Британских островах.

Английская ф утбольная ассоциация принесла извинения 24-летней Икре Исмаил — известной британской футболистке из клуба «Юнайтед Драгонс», исповедующей ислам. Ранее Исмаил сообщила, что судья в женской лиге Лондона не разрешил ей выйти на игру в штанах.

Скандал из-за неверной трактовки

Об инциденте сообщила сама Исмаил в понедельник — она разместила видео в социальных сетях: «Женская футбольная лига Большого Лондона запретила мне играть из-за моих религиозных убеждений, потому что я отказалась надевать шорты вместе с игровой формой».

Девушка добавила, что проблема ухудшается: «Я играю в этой лиге уже почти пять лет, ношу спортивные штаны, и с каждым годом женщинам вроде меня становится все труднее играть. В этом году они провели черту и запретили мне выходить на поле, пока я не поступлюсь своими убеждениями».

«Я спросила судью: «Вы хотите сказать, что из-за моих религиозных убеждений и того факта, что я не могу носить шорты из-за них, мне нельзя играть?» И он ответил: «Да», — заявила Исмаил.

В женской лиге Лондона сказали, что инцидент произошел из-за неверной трактовки указаний ф утбольной ассоциации. Однако в правилах действительно указано, что в штанах могут играть только вратари — полевые футболисты обязаны находиться на поле в шортах.

При этом в женской лиге пояснили, что игрокам не запрещается прикрывать ноги, если того требуют обстоятельства — погода или религия. Однако поверх штанов или другой одежды должны быть надеты клубные шорты — такой пункт есть в регламенте, и, со слов чиновников, именно этот момент пытался прояснить судья.

После инцидента рекомендации обновят: «Мы предоставим обновленное руководство всем нашим официальным лицам и хотим заверить всех, включая Икру, что мы полностью поддерживаем принцип свободы выбора. Согласно ему игроки могут носить одежду, которая гарантирует, что их вера или религиозные убеждения не будут оскорблены», — сказано в заявлении женской лиги.

Футбольная ассоциация, в свою очередь, принесла официальные извинения за это недоразумение: «Мы по-прежнему хотим, чтобы английский футбол был инклюзивной и гостеприимной средой для всех», — заявили чиновники.

Фото соцсети

Кто она?

Исмаил — не только футболистка одной из периферийных лиг (женская лига Лондона — седьмой футбольный уровень в иерархии Великобритании), а известный инфлюенсер с левыми взглядами. У нее сомалийские корни — какое-то время она даже была капитаном женской сборной Сомали.

Однако в целом с большим футболом не задалось — Икра больше прославилась как левая футбольная активистка. Она яростно выступает за инклюзивность и защиту прав меньшинств, большую вовлеченность мусульманских девушек в футбол и их безопасность на поле и за его пределами.

Ради этой цели Исмаил даже основала собственный футбольный клуб — «Хилтоп». По задумке Икры, в этом клубе могут получить шанс участники так называемых недопредставленных групп.

Исмаил широко известна в Англии — она регулярно дает интервью крупным изданиям, а однажды даже снималась для рекламы Pepsi. Скандал с шортами наверняка сделает ее еще более узнаваемой.