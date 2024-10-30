Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?
Александр Овечкин начал нынешний чемпионат скромно, но в ночь на среду снова переключил все внимание на себя. Он в эффектной манере забросил две шайбы в ворота одного из лучших голкиперов мира Игоря Шестеркина уже к 6-й минуте. «Вашингтон» уверенно обыграл одного из главных фаворитов сезона и убедил в том, что высокое место в таблице «Востока» — не дело случая.
Ови инициирует яркие информационные поводы уже много лет. В этом нет ничего удивительного. Даже если Александр окажется на пенсии, то о нем, наверное, начнут вспоминать через день. В 39 лет задумываться о том, чем заниматься дальше, обязан любой спортсмен. Но сейчас кажется, что этим цифрам место только в паспорте. Ветеран на площадке по-прежнему опасен.
Его «Кэпиталз» выглядят на старте регулярки НХЛ очень солидно, поэтому применительно к команде пришло время обсуждать не только погоню ее капитана за рекордом Уэйна Гретцки, но и турнирные перспективы. В этом есть и заслуга самого Овечкина, который подает пример остальным. Капитан в ответе за всех и со своей ролью справляется отлично.
Год назад для русской звезды первая половина сезона сложилась отвратительно. Это породило массовый скепсис: мол, Овечкин уже не тот и от возраста не убежишь. Любому ветерану сложно ворваться в чемпионат с самого старта — требуется время для обретения лучших кондиций. Лидер «Кэпиталз» скорректировал предсезонную подготовку и неплохо смотрится уже в октябре.
Перед стартом регулярки-2024/25 я дал смелый прогноз, что Александр Великий забросит 32 шайбы. Коллеги по редакции немного удивились моему оптимизму. Но пока капитан «Вашингтона» меня не подводит. Превзойти достижение легендарного Горди Хоу, который в свои 39-40 лет заколачивал под 40 и более голов за сезон в конце 1960-х, сейчас нереально. Но у Овечкина благодаря родителям шикарная генетика, которая позволяет ему эффективно использовать свои технические навыки. Сила броска почти не уменьшилась, а умение оказываться в нужное время в нужной точке с годами развилось еще лучше.
Великолепная статистика ветерана невольно подводит к мысли, что он способен не только превзойти Гретцки, но и забросить 1000 шайб. Пока это звучит как фантастика. Но разве лет пять назад воспринималась иначе погоня за вечным рекордом? Здоровье и мотивация — две ключевые составляющие. С ними сейчас у Овечкина все в порядке. Чем дольше он будет оставаться на высоком уровне в деле, тем лучше для всех.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|11
|2
|9
|6
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2