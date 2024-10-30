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Рекорд Гретцки будет побит. Замахнется ли Овечкин на 1000 голов?

Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Александр Овечкин (№ 8) сделал дубль в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» (5:3).
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Великолепный дубль Александра Великого в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» (5:3) заставил думать о том, что до заката карьеры нашей звезды еще очень далеко.

Александр Овечкин начал нынешний чемпионат скромно, но в ночь на среду снова переключил все внимание на себя. Он в эффектной манере забросил две шайбы в ворота одного из лучших голкиперов мира Игоря Шестеркина уже к 6-й минуте. «Вашингтон» уверенно обыграл одного из главных фаворитов сезона и убедил в том, что высокое место в таблице «Востока» — не дело случая.

Ови инициирует яркие информационные поводы уже много лет. В этом нет ничего удивительного. Даже если Александр окажется на пенсии, то о нем, наверное, начнут вспоминать через день. В 39 лет задумываться о том, чем заниматься дальше, обязан любой спортсмен. Но сейчас кажется, что этим цифрам место только в паспорте. Ветеран на площадке по-прежнему опасен.

Александр Овечкин сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (5:3) 30&nbsp;октября 2024 года. «Овечкин — сила, с которой приходится считаться». Реакция медиа на дубль Александра Великого

Его «Кэпиталз» выглядят на старте регулярки НХЛ очень солидно, поэтому применительно к команде пришло время обсуждать не только погоню ее капитана за рекордом Уэйна Гретцки, но и турнирные перспективы. В этом есть и заслуга самого Овечкина, который подает пример остальным. Капитан в ответе за всех и со своей ролью справляется отлично.

Александр Овечкин (№ 8) сделал дубль в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» (5:3).
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Год назад для русской звезды первая половина сезона сложилась отвратительно. Это породило массовый скепсис: мол, Овечкин уже не тот и от возраста не убежишь. Любому ветерану сложно ворваться в чемпионат с самого старта — требуется время для обретения лучших кондиций. Лидер «Кэпиталз» скорректировал предсезонную подготовку и неплохо смотрится уже в октябре.

Перед стартом регулярки-2024/25 я дал смелый прогноз, что Александр Великий забросит 32 шайбы. Коллеги по редакции немного удивились моему оптимизму. Но пока капитан «Вашингтона» меня не подводит. Превзойти достижение легендарного Горди Хоу, который в свои 39-40 лет заколачивал под 40 и более голов за сезон в конце 1960-х, сейчас нереально. Но у Овечкина благодаря родителям шикарная генетика, которая позволяет ему эффективно использовать свои технические навыки. Сила броска почти не уменьшилась, а умение оказываться в нужное время в нужной точке с годами развилось еще лучше.

Александр Овечкин против Джейкоба Трубы в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (5:3) 30&nbsp;октября в&nbsp;Вашингтоне. «Остается открываться и бросать». Классический Овечкин вернулся: нарядился в ниндзя и сделал первый дубль в сезоне

Великолепная статистика ветерана невольно подводит к мысли, что он способен не только превзойти Гретцки, но и забросить 1000 шайб. Пока это звучит как фантастика. Но разве лет пять назад воспринималась иначе погоня за вечным рекордом? Здоровье и мотивация — две ключевые составляющие. С ними сейчас у Овечкина все в порядке. Чем дольше он будет оставаться на высоком уровне в деле, тем лучше для всех.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 9 3 6 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Детройт 9 4 5 9
6 Баффало 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Колорадо 10 5 5 10
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
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Оттава – Сент-Луис
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Айлендерс – Анахайм
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Вашингтон – Рейнджерс
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Бостон – Филадельфия
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