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«Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Защитник ЦСКА Дивеев поделился ожиданиями от дерби против «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Защитник ЦСКА ответил на вопросы «СЭ».

Игорь Дивеев в этом сезоне открылся с новой стороны. С пятью голами во всех турнирах он второй после Тамерлана Мусаева (7) в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Армейцы красиво поиронизировали над ситуацией и на некоторое время переместили на официальном сайте 25-летнего защитника в список нападающих.

В интервью «СЭ» накануне дерби с красно-белыми Дивеев ответил на вопросы — о сборной России, принципиальности игр против «Спартака» и жизни вне футбола.

Для каждого футболиста мечта детства — играть за российский флаг

— На октябрьский сбор так и не нашлось соперника. Не было ли у тебя мысли отказаться от вызова?

— Нет, мы едем в национальную команду! Как ты можешь от нее отказываться? Для каждого футболиста мечта детства — играть за российский флаг. Ведь собираемся еще и для того, чтобы потренироваться, пообщаться, узнать, как у кого дела. Это интереснее, чем просто отдыхать.

— Есть позиция Глушенкова, который выбирает тренировки с Венделом и Клаудиньо, а не сборную России.

— Это его мнение. Он имеет право это говорить. У меня позиция другая — мне хочется играть не только в чемпионате России, а и с национальными командами.

— Ты успел застать сборную России в период выступления на больших турнирах. Каково тебе сейчас?

— Как игроку хочется выступать на отборочных турнирах с сильными сборными. Вот у нас были Сербия и Камерун — хочется выходить на поле против таких соперников, показывать себя.

— Какой твой матч мечты за сборную России?

— Португалия. Был бы рад сыграть и в «Лужниках», и в Лиссабоне. Криштиану Роналду — мой кумир, мне бы хотелось выйти против него. Его карьера близка к финишу, хотелось бы увидеть его на поле вживую.

— Вы встретились с детьми из Курской и Белгородской областей, провели открытую тренировку. Как тебе?

— Отлично! В детстве у меня была мечта потренироваться с Акинфеевым и Аршавиным. Однажды Игорь приехал в Уфу, когда мне было лет 12-13, удалось пробить ему пенальти в манеже. А сейчас я с ним в одной команде... Поигрались, побесились с детьми — для них и для нас это одна радость. Кайф! Если бы у меня такое было, я бы не спал потом неделю.

18&nbsp;декабря. Москва. Игорь Дивеев и&nbsp;президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. «И тогда я понял о себе — дурачок». Дивеев — о ЦСКА, сборной, Черчесове и детстве

— Есть ощущение, что сборная России стала ближе к людям?

— Конечно! Когда у нас нет официальных игр, именитых соперников, пытаемся сыграть со всеми, кто готов. Проводим мероприятия для детей, тренируемся с детьми в разных городах.

— Ты успел поработать и с Черчесовым, и с Карпиным. В чем разница?

— У каждого тренера абсолютно разный подход. И у Семака, и у Гончаренко, и у Черчесова, и у Березуцкого, и у Николича — все разные! У Станислава Саламовича, например, не было заведено командой ходить на обед и ужин. При Карпине — такое правило, мы все вместе. Каждый тренер преподносит игроку то, что хочет видеть от него.

— Кто сейчас лидер сборной России?

— Дима Баринов, Саша Головин, Матвей Сафонов. При Черчесове лидерами были Дзюба, Джикия и Кудряшов. Но сейчас все в одной колее, ни у кого нет зажатости. Нет такого, что кто-то боится высказать. Все могут общаться, поймать ха-ха.

— Видно, что Головин совершенно другой по качествам?

— Конечно, он выделяется на тренировках. Он абсолютно другого уровня, он иначе двигается с мячом и видит поле. Против него сложно.

— Если бы современная сборная России участвовала в официальных турнирах, на что бы претендовала?

— Точно вышли бы из группы ЧМ. Возможно, дошли бы до 1/4, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове.

— Твой самый памятный матч за сборную России?

— Игра с Данией на Евро-2020. Атмосфера на стадионе... Когда ты молодой игрок, приезжаешь на такой стадион, где можешь показать себя, почувствовать это... Да, результат был отрицательный. Но эмоции от игры невероятные. Самая обидная игра — с Хорватией. Нечасто вспоминаю о том матче, надо готовиться к другим.

— Та встреча не снится?

— Нет. Мы выглядели там плохо, никто с этим не спорит. Договорились играть в один футбол, а вышли и показали другой. Якобы у нас была помеха в погоде — да, было болото, дождь лил как из ведра. Но было и было... Делаем выводы, что бояться никаких соперников не надо. Дома мы играли с ними нормально, а в Хорватии затряслись.

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ждем проставы от Пьянича, Секу и Жемалетдинова

— Ты один из лучших бомбардиров ЦСКА в этом сезоне. Как это получилось?

— В нужное время в нужном месте. Отрабатывали на тренировках движение в штрафной. Чувство момента? Да, бывало, что оставался на линии, переигрывал защитника.

— Это заготовленная история?

— Нет, это моя инициатива. После стандартов, когда мы контролируем мяч, могу остаться.

— В моменте ЦСКА на официальном сайте разместил тебя как нападающего...

— Видел, посмеялся. Но попросил не борщить, все-таки я защитник. Моя задача — чтобы у нас было ноль пропущенных мячей.

— Может ли текущий ЦСКА бороться за место в тройке?

— Могу сразу сказать, мы играем только за первое место. Не смотрю на тройку, двойку, мне это неинтересно. Хочу только выигрывать чемпионат! Ценность турнира упала? Все понимают ситуацию. Наша задача — выходить на поле, побеждать, получать эмоции и кайф от этого, дарить болельщикам красивый футбол.

— Как на команду повлияла смена Владимира Федотова на Марко Николича?

— Мы понимали, что нам потребуется время для адаптации к требованиям Марко. Он и сам говорил, что за месяц команду для прессинга, обороны и контроля не сделаешь. Сейчас вы видите как зритель и болельщик, что игра преобразуется — какое у нас движение.

— По «Локомотиву» мы запомнили Марко Николича как мотиватора. В ЦСКА он такой же?

— Требовательный тренер, у которого свои задачи. Он говорит — ты делаешь. Для меня огромный плюс, что он дискутирует, обсуждает моменты — все могут высказать свою точку зрения.

У Марко игровые тренировки. На сборах мы набирали форму не через беговую работу, а через интенсивные упражнения с мячом. Это мне очень запомнилось, такие сборы у меня были впервые. Прошли они легко, но по объему — то же самое, что и при беговой работе.

Миралем Пьянич. Миралем Пьянич: «Надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию. Мы боялись ехать сюда, но теперь я вижу реальную картину»

— Как бы ты описал Марко Николича как человека?

— Добрый, общительный, требовательный. От меня он часто требует, говорит, что я должен делать. И к другим игрокам подходит, персонально все объясняет.

— Как приняли Миралема Пьянича в команде?

— Отлично! Он только пришел, а ощущение, что он с нами уже два-три года. Как только Пьянич перешел, сразу же написал в чат, пожелал удачи на предстоящий матч. У всех была одна реакция: «Ого! Нормально!» А далее и в раздевалке, и на поле по нему стало видно, что у него большой опыт и высокий уровень мастерства. Его видение поля, его движение с мячом — это другой уровень.

— Новички проставляются?

— Есть такая традиция. Ждем, когда будет простава. Должны еще Рифат (Жемалетдинов), Секу (Койта). Когда — не знаю, но мы ждем (смеется). Это было инициативой Марко, он объявил. Посмотрим, что придумают. Такое было и ранее, когда приходил новый игрок, рождение детей у кого-то в семье. Почему нет? Это же сплочение коллектива, общение вне футбола.

— Интересовались ли у Пьянича про те слова об игре со сборной России?

— Нет. Роман Юрьевич (Бабаев) давал комментарий, все объяснил. Мы никак не обсуждали эту ситуацию, просто ждали Пьянича.

— Он легко влился в коллектив?

— Да, общается со всеми. Знает несколько языков, легко поддерживает диалог. Мы, например, можем у него что-то спросить через сербов. Внутри очень хороший контакт, никто не закрывается.

— К слову о проставах. Недавно Файзуллаев накормил команду пловом.

— Было очень вкусно! Мы все поблагодарили его. Всем советую попробовать! Рецепт хотел взять, но не стал. Ждем следующего дня рождения.

Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Акинфеевым у нас взаимный обмен «пихача»

— В 12 лет к тебе приезжал Акинфеев на тренировку, а теперь он много сезонов у тебя за спиной.

— Привык к этому уже, много лет в одной команде, видимся почти каждый день. Игорь — человек с опытом, который всегда может подсказать, направить, пихнуть или подколоть. Это нормально. Он очень эмоциональный, требовательный, веселый и добрый человек.

— За что может пихнуть Акинфеев?

— За глупые ошибки. Например, идет прострел, который можно выбить в аут, а ты вынес его в угловой — тут начинается... Это нормальное явление. Иногда, когда он сделает ошибку, мы можем пихнуть.

— То есть и вы можете сказать ему, что он не прав?

— Конечно, это нормальное общение в команде. Ты должен спрашивать с себя, с партнеров. У нас взаимный обмен «пихача».

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— Как тебя подкалывал Акинфеев?

— Однажды приехал на БМВ 3-й модели, машина небольшая. Подходит Игорь и говорит: «Дивей, что, переднее сиденье снял и ездишь на заднем? Тебе вообще «Оку» надо взять». Здорово, когда люди понимают юмор, хорошо относятся к нему.

— Как Акинфеев до сих пор остается топом?

— Очень сильный вратарь, который может потащить любой момент, взять любой пенальти. Сейчас растет Владислав Тороп, ему Игорь много подсказывает, объясняет нюансы. Передает опыт, скажем так.

— Когда Акинфеев продлил контракт, вы не подкалывали его, что он скоро станет вечным?

— Мы смеялись: «Ничего себе, 1+1. А нам можно так?» Подколы были, но все по-доброму. Мы рады, что он продолжил карьеру. Думаю, он еще долго будет выступать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хочется почувствовать атмосферу еврокубков

— Много слухов о твоем возможном отъезде в Европу. Что до тебя долетало?

— Ни-че-го. Абсолютно ничего не знаю об этом. Общались с агентом, он сказал: «Твоя работа — играть в футбол, а моя — найти варианты». Агент понимает мои требования, предпочтения по чемпионату, команды. Называть эти требования не буду. Кто из команд интересуется — мне знать не надо. У меня есть задача работать в ЦСКА, приносить команде пользу. ­

— Алексей Миранчук недавно обратился к российским футболистам и сказал, что не нужно ждать, когда за вами придут гранды. Ты можешь представить себя в условном ПАОК?

— Наверное, нет. Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим.

— Как отреагировал на отъезд Федора Чалова?

— Пожелал ему удачи и забивать как можно больше. Прекрасно знаю Чала, он все может. Да, некоторое время нужно на адаптацию. Но он будет показывать свою игру! Мы с ним на связи, ему все нравится. Говорит: «Главное, тепло! Хороший чемпионат, квалифицированные футболисты». У них была игра с «Галатасараем» в Лиге Европы, так он описывает ее: «Просто кайф!» Очень рад за него, это была его мечта.

Игорь Дивеев и Георгий Джикия в матче ЦСКА — «Спартак» (1:0) 20 сентября 2021 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак»

— Близится дерби. Остается ли матч против «Спартака» принципиальнее «Зенита»?

— Самые важные игры против «Спартака», это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной — вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере. Когда играем в Кубке — такая приятная ностальгия...

— «Спартак» и ЦСКА давно не выигрывали чемпионат. Не кажется, что из-за этого дерби становится скучнее?

— Нет, дерби — это дерби. Футбол в таких играх уходит на второй план, ты больше борешься с соперником за эпизоды. Все же любят, когда получаются красивые подкаты, когда ноги летят.

— Но ведь с «Зенитом» тоже в последних играх огонь.

— Такое есть, но мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!

— Алан Дзагоев давал интервью «СЭ», где сказал, что у молодых футболистов отсутствует понятие клубного патриотизма. Можешь согласиться?

— Я переходил из «Уфы» в ЦСКА, хотя это другое развитие. Но из ЦСКА в «Спартак»... Это не мое, я этого не понимаю. Есть одна команда, в другую пойти я не могу. Если бы у меня было предложение из условной «Астон Виллы», я бы перешел. А в России зачем? Ничего не меняется же.

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— Понимаешь в этом плане Никиту Чернова?

— Это друг, он имеет право на такое решение. У меня одно мнение, у него другое. И он переходил не напрямую, между ЦСКА и «Спартаком», у него было много команд, где он искал игровую практику. Одно дело, когда ты играешь почти 100 процентов матчей в сезоне за ЦСКА, а потом резко меняешь на «Спартак». А другое — поиск практики.

— Прямой переход ты бы не сделал. А если такая же ситуация с поиском игровой практики?

— Наверное, я бы вообще никак не сделал. Для меня это невозможно.

— На вашем общении с Черновым отражается клубное противостояние? Подначиваете друг друга?

— Такого нет. Узнаем просто, как у кого дела в клубах. Например, я спрашивал про Барко — со стороны выглядит очень сильным футболистом, который обостряет игру. Узнавал, такой же ли он на тренировках. Это интересно.

— В комментариях напишут, что таким образом вы ведете разведывательную деятельность.

— Нет, мы просто узнаем, как дела, — ничего особенного. В сборной, например, спрашивали про Пьянича. Просто смотрел за игрой Барко — видно, что через него создается много моментов. Если бы не аргентинец, «Спартаку» было бы тяжеловато.

— Для тебя возможен переход из ЦСКА в «Зенит»?

— Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». «Зенит» — это просто команда. Да, гегемон, сильная, но против питерцев просто боятся играть. Например, «Спартак» сыграл с ними на 0:0, хотя могли побеждать. Не считаю, что «Зенит» — команда, против которой невозможно играть.

Игорь Дивеев на тренировке сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Замедление YouTube — это не здорово, приходится мучиться

— Ты родом из Уфы. Как часто получается там бывать?

— Последний раз я был там в прошлом году зимой, получается очень редко. Скучаю по местам, по родному району, улице. Но сейчас уже семейная жизнь — про все прошлое забываешь. Родители приезжают в Москву, ходят на матчи.

— Что такое детство в Уфе?

— Наше детство и современное — совсем разные. Нынешние дети играют в айпады, смотрят тик-токи и ютубы. А мы раньше выходили на улицу, где и бесились. Играли во все, что только можно.

— Уфа — столица русского рэпа?

— Наверное, да. Слышал, что много рэперов оттуда. Но из уфимских никого не слушаю. Я больше по американскому: 50 Cent, Drake, Tygo.

— Недавно Offset сделал фото с футболкой Алексея Миранчука. Ты бы хотел, чтобы кто-то из рэперов так сделал с твоей?

— Наверное, Эминем. Хотелось бы и пообщаться с ним. Интересный музыкант и очень большая личность в музыкальной индустрии.

— СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

— Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело.

— Что пробовали готовить?

— Чего только не готовили. Недавно готовили салат с козьим сыром, с соусом... Ну, как готовили, я стоял с вилкой в левой руке (смеется). Вот и уходят деньги на бензин, продукты, оплата ЖКХ, штрафы.

— Много штрафов у тебя?

— Честно, нет. В месяц может быть два-три штрафа за скорость.

— Ты недавно женился. В жизни многое поменялось?

— Больше стал любить свою жену. И перед командой надо тоже проставиться.

— Семья удерживает футболиста от различных соблазнов?

— Конечно. Говорю же, я очень домашний. Мне нравится с женой погулять в парке, недавно были в Мещерском — всем советую. Вообще любим сходить куда-то вместе. Когда уезжаю на сборы, скучаю, конечно. Созваниваемся, разговариваем.

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— Как часто пользуешься социальными сетями?

— Очень редко! Во-первых, включить VPN для меня — это большая проблема. Я иногда психую и все удаляю. Спрашиваю у жены, какой работает, она называет, я скачиваю — и ничего. Про себя думаю: «Ну и бог с ним». В Rutube смотрю сериалы, какие-то шоу. Играю в Доту иногда, но редко.

— Как на тебе отразилась история с замедлением YouTube?

— Все это не здорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это.

— Как у тебя с Дотой?

— Играю редко, но активно смотрел за соревнованием The International, все игры вообще. Могу сказать, что интерес к Доте у людей падает — слабые обновления, неинтересные герои. Теперь нет массивной драки, нет чего-то «вау». Игра никак не меняется годами, только карту чуть-чуть переделывают.

— СМИ не читаешь о себе?

— Нет, а какой смысл? Если ты что-то сделал не так, то тебя ненавидят. А если забил гол — возносят до небес. Последние два года вообще не слежу. Если только случайно что-то попадается.

— Главная мечта Игоря Дивеева?

— Футбольная — играть в Европе. А вообще — чтобы все близкие были здоровы.

— Где ты видишь себя через пять лет?

— Пока здесь, в ЦСКА, а там посмотрим. Хотел бы играть в топ-5 европейских чемпионатов.

— Готов провести всю карьеру в ЦСКА?

— Да, сто процентов.

Игорь Дивеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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