«До старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне». Большунов рассказал о проблемах со здоровьем

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал о сложной подготовке к олимпийским стартам.

— Много поправок пришлось вносить в план?

— Миллион! Все пошло с начала сезона, и это было что-то нереальное. Через сколько пришлось пройти, чтобы сидеть сейчас здесь, мало кто представляет.

— Как вы это переживали?

— С первого сбора пошло. Я, как обычно, хотел делать большие объемы. И на пятый день не выдержал ахилл. С мая по июль не мог полноценно тренироваться. Залечил один, но потом дал о себе знать другой — и все по новой. Только думал, что все нормально, — другая проблема. Потом зубы... Вроде бы разобрался, но в сентябре — еще хуже. Воспаление, температура. Отпустило, но на следующем сборе в Австрии вообще приехали. Получается, я не тренировался весь подготовительный период. 15 октября мне сделали операцию. После этого нужно было ждать минимум две недели, но я выдержал только 10 дней.

— Вы тонко чувствуете свой организм. Что он вам говорил в тот момент?

— Я был никакой. Вся подготовка скомканная — о чем говорить. Приходилось реально очень сложно. Первые скоростные — там совсем... Скорость не та, движения тоже.

— Сильно бесились?

— Конечно, переживал. Видишь, что до старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне. Мне один знакомый в тот момент сказал: «Да все нормально, у тебя теперь только один путь — наверх. Все должно получиться».

— А у вас прям счетчик в голове? 100 дней до скиатлона, 90...

— Мы с Крюковым (олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков. — Прим. «СЭ») как-то раз созванивались, и он сказал, что осталось 90 с чем-то дней. Я посчитал: от операции до золота прошло 113 дней.

— Взлететь со дна до олимпийской вершины за такой срок — чудо?

— Видимо, так должно было быть. Не пройдя это путь, наверное, ничего бы не получилось.

25-летний Большунов помог сборной России завоевать первое место по итогам эстафетной гонки.

6 февраля россиянин стал лучшим в скиатлоне. Тогда Большунов впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Также в активе лыжника серебро на Играх в Пекине, четыре награды на Олимпиаде в Пхенчхане (три серебра и одна бронза).

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