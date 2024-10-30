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Сегодня, 14:00

НХЛ, расписание и результаты 31 октября: «Колорадо» — «Тампа», «Лос-Анджелес» — «Вегас» и другие матчи

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Фото James Guillory-Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

31 октября, четверг

02.00 мск. «Коламбус» — «Айлендерс»

02.30. «Детройт» — «Виннипег»

04.00. «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

04.30. «Юта» — «Калгари»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»

05.30. «Ванкувер» — «Нью-Джерси»

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«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 9 3 6 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Детройт 9 4 5 9
6 Баффало 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Колорадо 10 5 5 10
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 10 5 5 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
30.10 02:00
Оттава – Сент-Луис
 8 : 1
30.10 02:00
Айлендерс – Анахайм
 1 : 3
30.10 02:00
Вашингтон – Рейнджерс
5 : 3
30.10 02:00
Бостон – Филадельфия
 0 : 2
30.10 02:00
Монреаль – Сиэтл
 2 : 8
30.10 02:30
Питтсбург – Миннесота
 3 : 5
30.10 05:00
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 4 : 2
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