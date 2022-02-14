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«Мы тоже растем и делаем правильные выводы». Большунов рассказал о реакции Клебо на его успехи

Большунов рассказал, как Клебо реагирует на его успехи на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
,  
Владимир Иванов

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов рассказал, как на его успехи реагирует его главный соперник — норвежец Йоханнес Клебо.

— Клебо очень достойно проигрывает — вас поздравил, на пьедестале казался радостным...

— Вообще, когда проигрываешь, хочется просто уйти и ни с кем не разговаривать. Но мы тоже растем и делаем правильные выводы.

— Вы к поражениям ведь до сих пор спокойно не умеете относиться?

— Ха! Если бы я спокойно относился к поражениям, то я думаю, золотой медали у меня бы не было.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке. На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали — бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринте и марафоне.

Полностью интервью Александра Большунова читайте здесь

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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