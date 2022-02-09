В Союзе конькобежцев России заявили, что Елистратов заслуживал золотой медали

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль российского шорт-трекиста Семена Елистратова на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022. После финиша Елистратов не сдержал эмоций и заплакал.

«Конечно, всегда хочется больше — золота или серебра, — сказал Кравцов «СЭ». — Второе место было совсем близко к нам. Я считаю, что Семен заслужил сегодня стать и первым, ему просто не повезло. Но это Олимпиада, здесь побеждает сильнейший, ну и удача играет важную роль. В любом случае мы очень довольны бронзовой медалью, это огромное достижение. Хочу поздравить Семена и всю страну с этим успехом. Медаль — это всегда приятно, без разницы, из какого металла она сделана».

Победу одержал представитель Кореи. Фотофиниш отдал серебро канадцу Стивену Дюбуа.