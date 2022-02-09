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Сегодня, 16:38

Фотофиниш Елистратова и Дюбуа в финале забега на 1500 метров на Олимпиаде

Появился кадр фотофиниша в финале забега по шорт-треку на 1500 метров на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Фотофиниш.

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победителем стал представитель Кореи Хван Дэ Хон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов уступил победителю 0,048 секунды.

Причем судьбу серебряной медали решал фотофиниш, так как изначально невозможно было сказать, кто раньше пересек финишную черту — Елистратов или Дюбуа.

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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