Фотофиниш Елистратова и Дюбуа в финале забега на 1500 метров на Олимпиаде

Появился кадр фотофиниша в финале забега по шорт-треку на 1500 метров на Олимпиаде

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победителем стал представитель Кореи Хван Дэ Хон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов уступил победителю 0,048 секунды.

Причем судьбу серебряной медали решал фотофиниш, так как изначально невозможно было сказать, кто раньше пересек финишную черту — Елистратов или Дюбуа.