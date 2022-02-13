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Сегодня, 15:29

В Союзе конькобежцев России поздравили Ивлиева с серебряной медалью в шорт-треке

Микеле Антонов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебряную медаль российского шорт-трекиста Константина Ивлиева на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022.

«Костя на сегодняшний день — наш лучший спринтер в мужском шорт-треке. Единственное, что могло ему помешать — отсутствие опыта. Если бы он стартовал со второй дорожки, Ивлиев мог бы стать и олимпийским чемпионом. Он молодец! У него большое будущее. Рад за него и за Вову Григорьева! Каждая медаль важна, особенно, когда их завоевываются молодые спортсмены, у которых впереди вся жизнь», — сказал Кравцов «СЭ».

Первое место занял Лю Шаоанг из Венгрии. Замкнул тройку канадец Стивен Дюбуа.

Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.

Константин Ивлиев
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