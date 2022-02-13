Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.
Первое место занял Лю Шаоанг из Венгрии. Замкнул тройку канадец Стивен Дюбуа.
Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
500 м
Финал
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,34
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,45
3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,68
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,88
5. Пьетро Сигел (Италия) — не финишировал
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