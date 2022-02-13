Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 15:18

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Константин Ивлиев.
Фото Reuters

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.

Первое место занял Лю Шаоанг из Венгрии. Замкнул тройку канадец Стивен Дюбуа.

Для 21-летнего Ивлиева это дебютная Олимпиада. Он является многократным призером юниорского чемпионата мира, двукратным призером Универсиады и чемпионом Европы 2021 года на дистанции 500 метров.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

500 м

Финал

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,34
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,45
3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,68
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) — 40,88
5. Пьетро Сигел (Италия) — не финишировал

Константин Ивлиев
47
Читайте также
Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты
Давайте радоваться за Устюгова! Он проиграл главный свой старт восьмилетия, чтобы выиграть гонку всей жизни в Пекине-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований женщин

Олимпиада-2022, шорт-трек: расписание соревнований мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости