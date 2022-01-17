Стало известно, когда сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку прибудут в Пекин
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, когда сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку отправятся в Пекин.
«Мы вылетаем 26 января с учетом разницы [во времени по датам]. 27-го — первый день открытия деревни. И конькобежцы, и шорт-трекисты практически все в одно время вылетят. Есть группа конькобежцев, которые вылетают из Красноярска, но все должны прибыть 27-го», — приводит слова Барышевой ТАСС.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Источник: https://tass.ru/sport/13447305
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