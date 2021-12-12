Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры в Пекине

Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, у женщин выступят Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова и Вера Рассказова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля.