Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры в Пекине
12:22
Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.
В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, у женщин выступят Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова и Вера Рассказова.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля.
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