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Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпийские игры в Пекине

12:22
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Объявлен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян, у женщин выступят Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова и Вера Рассказова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13178371

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Иван Торопцев все материалы автора
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