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Сегодня, 16:55

Шорт-трекистка Серегина заявила, что довольна шестым местом на дебютной Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская шорт-трекистка Елена Серегина прокомментировала итоги выступления на дистанции 500 м на Олимпиаде-2022.

20-летняя спортсменка заняла шестое место на дебютной Олимпиаде.

«Конечно, обидно, но в целом я довольна тем, что получилось. Для первого раза, думаю, хороший старт. Можно было работать на финиш, но так сложилось. В следующий раз учту это и, думаю, лучше поеду. Когда я бежала 5 февраля, волновалась, а сегодня проснулась и вообще не нервничала. Это, думаю, помогло мне занять шестое место. Мы проанализировали ошибки, постараемся такого больше не повторять. Но мы же не роботы, ничего страшного, будем стараться дальше», — приводит слова Серегиной ТАСС.

Золото на дистанции 500 м выиграла итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, третьей — канадка Ким Бутен.

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Источник: https://tass.ru/sport/13637663
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