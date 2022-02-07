Венгерский шорт-трекист лишился золота Олимпиады на дистанции 1000 метров
Представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан пришел первым на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
В главном финале вторым стал представитель Китая Рэнь Цзивэй, третий результат показал другой китаец — Ли Вэньлун.
Однако Венгр получил потом предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1 000 м
Финал
1. Рэнь Цзивэй (Китай) — 1.26,768
2. Ли Вэньлун (Китай) — 1.29,917
3. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.35,693
4. У Дацзин (Китай) — 1.42,937
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