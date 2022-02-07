Венгерский шорт-трекист лишился золота Олимпиады на дистанции 1000 метров

Представитель Венгрии Шандор Лю Шаоан пришел первым на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

В главном финале вторым стал представитель Китая Рэнь Цзивэй, третий результат показал другой китаец — Ли Вэньлун.

Однако Венгр получил потом предупреждение и штраф, что отбросило его на третье место.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1 000 м

Финал

1. Рэнь Цзивэй (Китай) — 1.26,768

2. Ли Вэньлун (Китай) — 1.29,917

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.35,693

4. У Дацзин (Китай) — 1.42,937