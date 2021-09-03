НХЛ согласилась ехать в Пекин. Но радоваться все равно рано

Заокеанская лига еще может отказаться. Но это не значит, что России не надо готовиться, провал, как в Сочи, уже никто не простит.

После многомесячных переговоров, разнообразных слухов и доставших всех проволочек из Северной Америки пришел долгожданный официоз — НХЛ едет в Пекин. Сложно было представить, что ситуация завершится иначе после того, как олимпийский вопрос прописали в коллективном соглашении лига и профсоюз. Договоренности, зафиксированные юридически на бумаге, в англосаксонском мире принято соблюдать.

Однако радоваться всем сердцем тому, что в феврале 2022-го сильнейшие игроки мира выйдут на китайский лед, несколько преждевременно. Заокеанская сторона оставила за собой право в одностороннем порядке до 10 января будущего года отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в мире ухудшится обстановка с коронавирусом. Этот пункт действует на нервы, словно стервозная девушка, вроде бы согласившаяся выйти замуж, но продолжающая изводить своего жениха постоянными капризами.

Две недели назад в редакцию «СЭ» приходил президент ФХР Владислав Третьяк и рассказал, почему сборная России для Пекина будет готовить два состава: один из игроков, выступающих в НХЛ, другой — из тех, кто представляет КХЛ. Тогда вариант с этой страховкой мог показаться ненужным шагом. Сейчас позиция легенды выглядит мудрой и взвешенной. Надо быть готовым к любому развитию событий. Дело осталось за определением тренерского штаба, поскольку основные конкуренты свой ход уже сделали.

Именно этот вопрос должен самым интересным для хоккейной России в ближайшее время. Меня лишь смутила свежая реплика Третьяка, прокомментировавшего сегодняшнее решение. Он сказал, что до 10 января можно внести коррективы в тренерский штаб. Но какой смысл сейчас тянуть резину, если общая картина окончательно прояснилась? Ориентироваться надо на приезд хоккеистов из НХЛ и, соответственно, работать в данном направлении.

Больше всего хочется услышать публичные заявления от первых лиц ФХР с объяснением всех деталей, повлиявших на принятие итогового решения. Это касается и тренеров, и хоккеистов. Пекин-2022 — главный турнир со времен провала в Сочи восемь лет назад.

При всем уважении к золоту Пхенчхана-2018, именно предстоящий турнир можно оценить как выпускной экзамен для ФХР и национальной сборной России. Медалей на турнире с участием всех сильнейших Россия не видела уже два десятилетия. В текущей ситуации нужен как минимум один, а то и два человека, которые будут безвылазно сидеть в Северной Америке, следить вживую и общаться с кандидатами в олимпийский состав. Серьезный турнир требует самого серьезного подхода без «авось» и судорожных движений в самый последний момент.