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НХЛ согласилась ехать в Пекин. Но радоваться все равно рано

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 19:30
Сборная Канады. Фото Getty Images
Сборная Канады. Фото Getty Images
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Заокеанская лига еще может отказаться. Но это не значит, что России не надо готовиться, провал, как в Сочи, уже никто не простит.
Хоккеисты сборной России.С кем сборная России сыграет на Олимпиаде?

После многомесячных переговоров, разнообразных слухов и доставших всех проволочек из Северной Америки пришел долгожданный официоз — НХЛ едет в Пекин. Сложно было представить, что ситуация завершится иначе после того, как олимпийский вопрос прописали в коллективном соглашении лига и профсоюз. Договоренности, зафиксированные юридически на бумаге, в англосаксонском мире принято соблюдать.

Однако радоваться всем сердцем тому, что в феврале 2022-го сильнейшие игроки мира выйдут на китайский лед, несколько преждевременно. Заокеанская сторона оставила за собой право в одностороннем порядке до 10 января будущего года отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в мире ухудшится обстановка с коронавирусом. Этот пункт действует на нервы, словно стервозная девушка, вроде бы согласившаяся выйти замуж, но продолжающая изводить своего жениха постоянными капризами.

Владислав Третьяк.«НХЛ хочет поехать на Олимпиаду, но может отказаться за неделю до старта». Третьяк — об Играх в Пекине, сборной России и реформах в КХЛ

Две недели назад в редакцию «СЭ» приходил президент ФХР Владислав Третьяк и рассказал, почему сборная России для Пекина будет готовить два состава: один из игроков, выступающих в НХЛ, другой — из тех, кто представляет КХЛ. Тогда вариант с этой страховкой мог показаться ненужным шагом. Сейчас позиция легенды выглядит мудрой и взвешенной. Надо быть готовым к любому развитию событий. Дело осталось за определением тренерского штаба, поскольку основные конкуренты свой ход уже сделали.

Именно этот вопрос должен самым интересным для хоккейной России в ближайшее время. Меня лишь смутила свежая реплика Третьяка, прокомментировавшего сегодняшнее решение. Он сказал, что до 10 января можно внести коррективы в тренерский штаб. Но какой смысл сейчас тянуть резину, если общая картина окончательно прояснилась? Ориентироваться надо на приезд хоккеистов из НХЛ и, соответственно, работать в данном направлении.

Сможет&nbsp;ли Александр Овечкин принять участие в&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине?«Готовьте два состава». НХЛ все еще очень далека от поездки на Олимпиаду в Пекин

Больше всего хочется услышать публичные заявления от первых лиц ФХР с объяснением всех деталей, повлиявших на принятие итогового решения. Это касается и тренеров, и хоккеистов. Пекин-2022 — главный турнир со времен провала в Сочи восемь лет назад.

При всем уважении к золоту Пхенчхана-2018, именно предстоящий турнир можно оценить как выпускной экзамен для ФХР и национальной сборной России. Медалей на турнире с участием всех сильнейших Россия не видела уже два десятилетия. В текущей ситуации нужен как минимум один, а то и два человека, которые будут безвылазно сидеть в Северной Америке, следить вживую и общаться с кандидатами в олимпийский состав. Серьезный турнир требует самого серьезного подхода без «авось» и судорожных движений в самый последний момент.

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Материалы сюжета: НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, соглашение НХЛ, ИИХФ и МОК: главное