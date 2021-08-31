С кем сборная России сыграет на Олимпиаде?

Определился последний соперник команды Брагина по группе.

По итогам завершившегося квалификационного турнира определились все участники и состав групп хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022. Хоккейный турнир пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России примет участие в группе В, где соперниками подопечных Валерия Брагина станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании. В группе А сыграют Канада, США, Германия и Китай, в группе С — Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Схема розыгрыша с Олимпийских игр в Корее изменений не претерпела: по итогам первого этапа среди всех команд формируется итоговая таблица, из которой напрямую в четвертьфинал выходят победители групп, а также лучшая сборная, занявшая второе место. Остальные команды сыграют по принципу «лучшая с худшей» (5 — 12, 6 — 11, 7 — 10, 8 — 9) и определят оставшихся участников 1/4 финала.

В четвертьфинале команды встретятся также согласно рейтингу. Например, если 12-я команда группового этапа выйдет в четвертьфинал, то сыграет с первой.

Состав участников квартета, в котором примет участие наша команда, внушает легкий оптимизм. Календарь матчей еще не известен, но можно точно сказать, что сборной России по силам набрать максимум очков в своей группе, занять первое место в сводной таблице и надеяться получить в соперники по четвертьфиналу менее опасного соперника (победителя матча команд, занявших восьмое и девятое места).

Сборная Дании кажется самой слабой сборной в группе В. Подопечные Хайнца Элерса впервые в истории сыграют на Олимпиаде, опередив в квалификации сборные Норвегии, Словении и Кореи. Главной звездой команды считается сын главного тренера Николай Элерс. В составе «Виннипега» он в минувшем сезоне набирал по очку за матч. Еще один лидер датчан — нападающий «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд, в квалификации оформивший хет-трик в ворота Южной Кореи.

Надеяться на легкую победу над Данией не стоит никому, в том числе российской сборной. Элерс, Бьоркстранд, Ларс Эллер из «Вашингтона» — важные игроки своих клубов и вошли бы в состав сборной России при наличии соответствующего гражданства. Давно в НХЛ играет и вратарь Фредерик Андерсен, сменивший летом «Торонто» на «Каролину». Да и средний уровень датчан очень неплох. С Чехией и Швейцарией уж они точно должны зарубиться.

Сборная Швейцарии каждый чемпионат мира рассматривается экспертами как главная команда, способная преподнести сенсацию. В 2013 и 2018 годах ожидания оправдывались, и наши соперники по группе становились серебряными призерами мировых первенств. На первых ролях в команде Швейцарии находятся нападающие, выступающие в НХЛ: Кевин Фиала («Миннесота»), Нино Нидеррайтер («Каролина») и Тимо Майер («Сан-Хосе»). Также интерес представляет русскоговорящий игрок «Чикаго» Филипп Курашев, на последнем чемпионате мира набравший 5 (1+4) очков.

Несмотря на скрытую опасность, исходящую от сборной Швейцарии, главный соперник нашей сборной в борьбе за первое место в группе и прямой выход в четвертьфинал — сборная Чехии. Главная их звезда — нападающий «Бостона», лучший снайпер сезона-2019/20 Давид Пастрняк. В целом российской линии защиты придется непросто против чешского нападения, лидерами которого можно назвать Ондржея Палата («Тампа-Бэй»), Томаша Гертля («Сан-Хосе») и Якуба Ворачека («Коламбус»).

В других группах главными противостояниями выглядят предполагаемые матчи за победу в своих группах между США и Канадой, а также между Швецией и Финляндией. Групповой турнир продлится с 4 по 8 февраля, 10 числа начнется плей-офф, 20 февраля состоится финал.

По словам президента ФХР Владислава Третьяка, есть вероятность, что игроки НХЛ не приедут в Китай, но предпосылок к игнорированию лучшими игроками планеты Олимпийских игр, честно говоря, немного. Североамериканские инсайдеры сообщают, что договоренность о поездке игроков НХЛ на Олимпиаду достигнута.