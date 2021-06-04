Могли ли помочь Брагину его ассистенты?

На пресс-конференции после матча Россия — Канада Антону Слепышеву задали довольно простой вопрос: сколько готовых комбинаций у нашей команды было в овертайме? И лично меня ответ капитана сборной, что «в формате «3х3» никакие комбинации не разыгрываются», заставил выпучить глаза и покривиться. Услышав это, хотелось парировать — извините, то есть вы в решающий момент матча играли по наитию? Серьезно?

В овертайме важно владение, беготни уже нет

Еще в феврале, листая ленту североамериканского медиагиганта The Athletic, я наткнулся на прямо-таки фундаментальный текст Дома Лусчищина, в котором тренеры и игроки команд НХЛ рассказывали, как эволюционировала тактика игры в овертаймах с того момента, как лига решила изменить концепцию дополнительного периода. Если пять лет назад мы в формате «3х3» видели хаотичную броуновскую беготню, то сейчас развеселого ай-нане стало куда меньше, а команды стали играть в разы умнее.

Например, главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц одним из первых осознал, что ракетам вроде Мэтта Барзала в овертаймах нужно рисовать кучу раскатов и заставлять своих игроков дорожить шайбой, а не просто отправлять их бездумно носиться за ней. В разговоре с Лусчищином он подчеркнул, что «в игре «3х3» важны владение шайбой и скорость принятия решений, а если у вас его нет — то позиция и терпение».

— Я просто думаю, что овертаймы «3х3» — это своего рода логическая игра, где важно владение. У нас есть умные игроки в этой команде, и мы просто не хотим гоняться за шайбой кучу лишнего времени, — согласился со своим тренером и сам Барзал.

Бывший коуч «Коламбуса» Джо Торторелла отмечал важность перегруппировки для поддержания свежести и владения шайбой при грамотной работе в чужой зоне тройки соперника. Лидер «Филадельфии» Якуб Ворачек и вовсе сравнил новый формат дополнительных периодов с баскетбольными розыгрышами, где каждый должен на 3-4 шага наперед знать, что будет делать партнер.

В обновленных овертаймах все важнее становятся крохотные нюансы, которые долго можно перечислять. Важно другое — североамериканские команды, пусть и с разной степенью успеха, но стремятся упорядочить свою игру и не хотят превращать ее в сумасшедшую лотерею. Однако похоже, что наши тренеры попросту забили на нововведения и оказались не готовы к овертайму. Да и зачем к нему готовиться? Не так ведь часто мы в них играем. Да?

То, что даже у 55-го состава сборной Канады есть свой шаблон на дополнительные десять минут, было видно сразу. Парни Жерара Галлана действительно дорожили шайбой, старались измотать соперника, подолгу выжидая момент для укола, не бросали при первой же возможности и в конце концов добились своего. Разумеется, наиграть то, что сделала тройка Пол — Стетчер — Манджапане, нереально.

Но осознанности в действиях канадцев было куда больше. Особенно на контрасте с игрой сборной России, у которой за овертайм было полмомента. Показательно, что оба своих броска россияне нанесли в решающей десятиминутке за счет индивидуальных усилий Владимира Тарасенко и Антона Слепышева. Никакого рисунка у команды Брагина и близко не было.

Плана Б у тренеров не было

И здесь невозможно абстрагироваться от того, кто руководил нашей командой в Латвии. Про тренерский штаб сборной России было написано уже немало текстов, но уйти от этой темы никак не получается — все завязано на ней. За весь сезон никто из ФХР так и не объяснил, каким образом рядом с наработавшим на повышение Брагиным оказалась целая куча случайных людей.

Кто такой 36-летний Даниэль Бохнер, который пять лет назад работал с канадскими детьми, а в этом сезоне встал в сборной на одну скамейку с Брагиным? И ведь не Валерий Николаевич, а именно этот персонаж в ключевые моменты плей-офф Кубка Гагарина что-то рисовал на планшетке игрокам СКА. Каким образом Александр Титов, который полтора года назад был уволен из «Лады» и с фейкового аккаунта воевал с тольяттинскими болельщиками в соцсетях, в этом сезоне сделал скачок от тренера ВХЛ до ассистента в национальной команде? Какими знаниями может помочь Брагину Альберт Лещев, умудрившийся с дико талантливой командой проиграть в финале ЮЧМ все тем же канадцам?

Не вызывает недоумения только приглашение в сборную Константина Шафранова. За четыре сезона в КХЛ уже бывший помощник Боба Хартли зарекомендовал себя как один из лучших нишевых тренеров лиги и в этом сезоне стал конструктором убойного большинства чемпионского «Авангарда». Только куда логичнее было бы его привлечь к работе с главной командой страны уже с начала следующего сезона. Кажется, что времени специалисту, который несколько лет заставил бояться даже спецбригаду «Амура», на построение убойного механизма в сборной не хватило.

Глядя на эту солянку из тренеров СКА, поражение от собранной на коленке Жераром Галланом сборной Канады не выглядит чем-то сверхъестественным. Когда вместо реальных профессионалов на скамейке работают члены закрытого элитного клуба из Санкт-Петербурга, положительного результата ждать не приходится. Даже когда у тебя в команде есть энхаэловская оборона и Тарасенко с Бобровским. Впрочем, задавать вопросы нужно совершенно другому человеку. В конце концов, Титов и Бохнер не сами себя назначили.

В стрессовые моменты мы так и не увидели, что тренерский штаб этой сборной может включать оперативное управление. Когда в Риге напротив нас оказывалась команда, которая не дает нам играть в свою игру, плана Б у Брагина и его помощников не было. Так было и со словаками, так случилось и вчера с канадцами. Стоило только Галлану включить мощный форчекинг и затруднить прохождение средней зоны, как сборная России оказалась загнана в угол. И верите ли вы, что люди, пустившие на самотек решающий период, могли впервые за десять лет обыграть хотя бы такую Канаду?