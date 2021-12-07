Дипломатический бойкот Олимпиады-2022 разрастается. Чем это грозит?

К инициативе США не отправлять официальные делегации в Пекин присоединилась Новая Зеландия, скоро ряды отказников, видимо, пополнят другие участники «саммита демократий»

США окончательно объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022. Этот символический шаг готовился более года, и вот наконец Белый дом констатировал, что официальная делегация не поедет в Пекин из-за «ситуации с правами человека в Китае». Однако в заявлении по этому поводу подчеркивается, что американские спортсмены смогут свободно участвовать в ближайших зимних Играх и «пользоваться при этом полной поддержкой своего правительства». Об отказе от поездки чиновников на ОИ-2022 также заявили в Новой Зеландии (правда, со ссылкой на коронавирусные ограничения). Ранее о планах поддержать дипломатический бойкот также говорили в Великобритании, Австралии и Норвегии. Китайцы в свою очередь предупреждали, что примут «решительные контрмеры».

Бойкот возник на ровном месте

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — Фанфары вокруг этих Игр будут звучать без нас. Отсутствие официальной делегации США на Олимпиаде может стать четким сигналом Китаю. При этом мы не можем наказать своих спортсменов, которые много тренировались ради этих соревнований».

«Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием относится к решению американских чиновников бойкотировать предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, — говорится в комментарии представителя МОК, который распространило агентство «Франс Пресс». — МОК придерживается политического нейтралитета. Поэтому присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это исключительное решение каждой страны, которое мы полностью уважаем».

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на заявление Псаки, подчеркнув, что дипломатический бойкот идет вразрез с духом Олимпийской Хартии, но при этом никак не повлияет на успешное проведение Игр-2022. «Никаких приглашений политическим деятелям США на мероприятия Олимпиады не направлялось, так что этот дипломатический бойкот возник на ровном месте», — отметил пресс-секретарь китайского посольства Лю Пэнъюй. «Зимние Олимпийские игры — это не сцена для политического позерства и манипуляций», — считает представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. В китайской социальной сети Weibo поисковая тема «Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине» была заблокирована, а соответствующие комментарии удалены.

Спортсменам будет немного грустно

Некоторые американские политики ранее заявили, что дипломатического бойкота недостаточно. Например, сенатор Том Коттон призывал распространить запрет на поездку в Пекин и на спортсменов, однако против подобной меры выступил Олимпийский комитет США. Вообще, у всего спортивного сообщества после многочисленных бойкотов Игр в 1980-х — стойкая аллергия к подобным демаршам. Тем не менее дипломатические неспортивные выпады на Олимпиадах случаются регулярно — в частности, США и ряд других стран не были представлены на высшем уровне на Играх-2014 в Сочи. Сейчас можно ожидать, что бойкот ОИ-2022 будет обсуждаться на «саммите демократий», который в удаленном формате открывается в четверг. Наверняка к символической акции США присоединяется и другие их союзники.

На проведение самих Игр это все, конечно, не повлияет. Наоборот — у организаторов в условиях пандемии будет меньше головной боли по поводу карантина гостей, не имеющих отношения к проведению соревнований. С другой стороны, случившееся — плохой сигнал для всех будущих организаторов Олимпиад. Помимо непомерных трат на стадионы, логистику и другие сложные моменты, они на ровном месте получают и политический негатив. Несмотря на все попытки МОК объявить себя вне политики, олимпийская трибуна становится местом не только для пропаганды страны, принимающий ОИ, но и для предъявления к ней всевозможных претензий. Сейчас ко всем разговорам о «правах человека в Китае» оказался приплетен даже скандал с теннисисткой Пэн Шуай, которая якобы стала жертвой домогательств со стороны высокопоставленного китайского чиновника.

As a statement against Chinese human rights abuses in Xinjiang the #BidenAdministration will not send any diplomatic representatives to the 2022 Winter Olympics in Beijing. They also say Team USA has their «full support». https://t.co/fiMs7g3gkP — Linda Hale ??? Never Give Up (@EndRaceHating) December 6, 2021

«США начали говорить о дипломатическом бойкоте, который связан с правами человека в Китае, еще до случая с теннисисткой, — отметила депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — Американцам нужен был конкретный случай, чтобы подтвердить свои слова. И тут такой подарок в виде Пэн Шуай. Но официальных представителей США не было и на Олимпиаде в Сочи. Поездка президента на Олимпиаду — добровольное дело. Странно, когда американцы об этом говорят. Конечно, поддержка от президента на таких Играх — очень классно. Спортсменам будет немного грустно, что их не приедут поддержать».