«Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина. При всем уважении, их время прошло». Интервью первого тренера Кучерова

Откровения Геннадия Курдина.

Сегодня нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров привез Кубок Стэнли в школу «Белые Медведи», в которой он начинал заниматься хоккеем. Его первый тренер Геннадий Курдин в интервью «СЭ» рассказал о том, как Никита восстанавливался после травмы, почему он не получил приз самому ценному игроку плей-офф и что ждет сборную России на Олимпиаде.

— Поделитесь эмоциями, которые вы испытали, когда увидели Кубок Стэнли во дворце, где вы когда-то занимались с Кучеровым.

— Даже не знаю, как сказать... Может быть, я уже в таком возрасте, что нет особых эмоций. Конечно, приятно все это ощущать. Здесь с Никитой мы прошли весь этот путь. Сейчас по дворцу бегают маленькие ребятишки, и ведь он был таким же в свое время, когда мы пришли сюда в 99-м году.

— Каким тогда был Никита?

— Такой же маленький, шустренький, худенький, жизнерадостный.

— Скотти Боумэн рассказывал, что хоккейный IQ Кучерова уникален и сравним с IQ Игоря Ларионова. Можно ли это качество развить, или оно идет от природы?

— Любой природный талант все равно нужно развивать. Я, наверное, вложил в него какую-то свою частицу и направил в правильную сторону, показал, как нужно работать и двигаться дальше. Никита — молодец, что сейчас и сам развивается. Все эти годы он работал. Мы сегодня с ним разговаривали, и он сказал, что хочет выигрывать еще и еще — он неудовлетворен действующими достижениями. По нему видно, что он хочет работать и двигаться дальше. Думаю, он еще раз привезет сюда кубок. Некоторые что-то выиграли и все. А он еще не наигрался.

— После первого большого контракта он подарил вам машину. Других поразительных подарков Никита вам больше не делал?

— Да нет. Машина до сих пор ездит. И, наверное, еще не один год проездит. Не каждый же год мне машины дарить.

— Вас поразило, что он, не сыграв ни одной игры в регулярке после операции, с большим отрывом стал лучшим бомбардиром плей-офф? Как вообще это можно объяснить?

— Это то, о чем я уже говорил: он постоянно анализирует и работает. Никита сумел сам себя подготовить к плей-офф. Может быть, и хорошо, что у него было время, которое помогло ему немного быстрее восстановиться к Кубку Стэнли. То, что он не мог играть в регулярке из-за потолка зарплат, тоже могло пойти в плюс. Мы с ним говорили незадолго до возращения, и я советовал, чтобы в первых играх он особо себя не перегружал и не переигрывал смены — в таких ситуациях легко можно получить травму.

— Вам не обидно, что ему так и не дали «Конн Смайт Трофи»?

— Вы же помните, что когда «Тампа» проиграла матч в Монреале, то в концовке у Никиты был хороший момент. Если бы он забил в той игре, то ему, наверное, и дали бы «Конн Смайт». Поэтому все сложилось так, что трофей нужно было отдавать Василевскому. Но это все объективно — последний матч Андрей ведь отыграл на ноль.

— Чего ждете от Никиты на Олимпиаде?

— Здесь многое зависит от командного настроя. Он-то сыграет, но в этой сборной он не будет безоговорочным лидером, как в «Тампе». Потому что там будет и Овечкин, и Малкин. Наверное, неправильно говорить так с моей стороны, но если бы я был тренером, то не взял бы ни Овечкина, ни Малкина.

— Даже так?

— Да. Они будут много играть, но нужно признать, что их время уже прошло. Сейчас выигрывают более молодые. Я не хочу сказать это им в обиду — я уважаю их, и они точно достойны вызова в сборную. Но чтобы такое случилось, во главе должен быть тренер как Тарасов или Тихонов, который в свое время не взял Харламова, и сборная СССР тогда в первый и единственный раз выиграла Кубок Канады.

— Кто должен быть тренером сборной России на Олимпиаде?

— Это трудный вопрос. Я не знаю такого безоговорочного кандидата. Вы же сами прекрасно это знаете, что сейчас нет таких тренеров. Вроде бы есть и Знарок, и Быков. Но прям глыбы нет.