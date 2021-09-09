На бумаге шансов на золото у нас немного.

12. Китай

Коммунистическая партия КНР спустила директиву руководству «Куньлуня» о том, что в мытищинском клубе должны играть только хоккеисты с китайским гражданством. Теперь между «Драконами» и сборной Китая можно смело ставить знак равенства. Поэтому мы банально отзеркалили ростер команды Айвана Заннаты.

Небольшие косметические изменения до поездки в Пекин произойти все же могут. По нашей информации, совсем скоро к клубу должна присоединиться новая группа игроков с китайскими паспортами, в числе которых есть Андун Сон — первый китайский хоккеист, выбранный на драфте НХЛ. Вот только куда удивительнее другое — с недавних пор кандидатом в олимпийскую команду стал российский вратарь Александр Лазушин. И каким образом воспитанник «Локомотива» получит гражданство при отсутствии китайских корней, загадка для многих.

Китай на Олимпиаде-2022.

11. Латвия

Выгрызшие у французов в последнем матче квалификации путевку в Пекин латвийцы во главе с Харийсом Витолиньшем и Олегом Знарком, консультирующим своего бывшего помощника, после пропуска турнира в Пхенчхане возвращаются на Олимпийские игры. Зацепить на групповом этапе очки у традиционно мощных шведов и гиперталантливых финнов прибалты вряд ли способны. А вот побиться за третье место со словаками, давно уже отколовшимися от когорты топ-сборных и позабывшими, что такое звезды в составе, вполне реально.

Помочь в этом Витолиньшу должно рабочее нападение с энхаэловцами Гиргенсонсом, Балцерсом и Блюгерсом и зажигающим в «Витязе» у Юрия Бабенко Миксом Индрашисом, а также голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, способный в отдельно взятых матчах включать режим бога.

Латвия на Олимпиаде-2022.

10. Дания

Слабейший соперник сборной России по группе B с 2003 года пустил корни в элитном дивизионе ЧМ и закрепляется в статусе середняка, с которым стали считаться. У датчан есть топовый по североамериканским меркам вратарь Фредрик Андерсен, не так давно считавшийся претендентом на «Везину», третий центр «Вашингтона» Ларс Эллер, один из лучших двухсторонних вингеров НХЛ Николай Элерс, некогда любимчик Джо Тортореллы и нападающий топ-6 «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд, первый защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен и несколько ролевиков с энхаэловским опытом.

Но выход в четвертьфинал для команды Хайнца Элерса с не самой внушительной обороной, собранной по большей части из представителей шведского и датского чемпионатов, будет сродни чуду.

Дания на Олимпиаде-2022.

9. Словакия

Последнее десятилетие — черное время словацкого хоккея. Когда главной звездой сборной невероятно хоккейной страны по-прежнему остается не стареющий душой дед Здено Хара, это повод говорить о том, что она лежит в коматозном состоянии в каком-нибудь глубоком овраге. Если соседи из Чехии за аналогичный период просели не так существенно и не перестали поставлять качественных игроков для НХЛ, пусть и не в прежних промышленных масштабах, то словацкий конвейер заглох и успел покрыться толстым слоем пыли.

Биться за четвертьфинал придется с пошедшим на спад Томашем Татаром, новым снайпером «Авангарда» Петером Цеглариком и доживающим последние сезоны в Северной Америке пенсионером Ярославом Галаком в рамке. Представить, что Словакия зацепит в Китае медали, можно только в параллельной вселенной. Зато на поездку в Пекин претендуют потенциальные звезды Олимпиады-2026: 16-летний центр, претендент на топ-3 драфта-2023 Далибор Дворски и два 17-летних вундеркинда, вингер Юрай Слафковски и защитник Шимон Немец, которые уже дебютировали за взрослую сборную на ЧМ в Риге.

Словакия на Олимпиаде-2022.

8. Германия

Серебряные призеры Пхенчхана с игроками НХЛ на Олимпиаде точно не смогут повторить трюк четырехлетней давности. А вот обыгрывать китайцев в группе А, спокойно занимать третье место в квартете и побиться за выход в четвертьфинал они обязаны.

У немцев очень сносный энхаэловский тандем голкиперов Грабауэр — Грайсс, а с появлением киндер-сюрприза Тима Штютцле, наследника Никласа Лидстрема Морица Зайдера и многообещающей молодежной связки Петерка — Райхель они перестали уповать лишь на гений Леона Драйзайтля. Вот только средний уровень сборной Германии по-прежнему не достает даже до соседей из Швейцарии.

Германия на Олимпиаде-2022.

7. Швейцария

Швейцарцы на групповом этапе могут потрепать не только чехов, они вполне способны закуситься со сборной России. Есть один из самых совершенных защитников современности Роман Йоси, первый номер драфта-2019 и потенциально элитный центр Нико Хишир, развитие которого в последние два сезона серьезно тормозят травмы, второй бомбардир «Миннесоты» Кевин Фиала, а также люксовый пахарь из «Каролины» Нино Нидерайтер.

В остальном соперник россиян должен собрать очень ровную и хорошо обученную команду с классным средним уровнем и двумя русскими парнями в составе — Денисом Мальгиным и Филиппом Курашевым. Остро не хватает вратаря уровня НХЛ — рассчитывать на медали с прошедшим свой пик несколько лет назад Рето Берра будет архисложно.

Швейцария на Олимпиаде-2022.

6. Чехия

В Китае у главного антагониста россиян на групповом этапе соберется очень неприятная кусачая команда с классным, но не самым глубоким нападением и однозначно худшей обороной среди сборных Большой шестерки. Зато будет один из наследников Овечкина и идеальный снайпер Давид Пастрняк, умница и важная часть чемпионской «Тампы» Ондржей Палат, слегка постаревший, но отнюдь не растерявший навыки элитного плеймейкера Давид Крейчи, новый лидер «Каролины» Мартин Нечас, чуть сдавший в последнее время король передач Якуб Ворачек и такие крутые края, как Якуб Врана и Доминик Кубалик.

Однако дисбаланс между атакой и обороной подталкивает к тому, чтобы заранее вычеркнуть команду Филипа Пешана из претендентов на медали. Тем более без мессии вроде Гашека в воротах.

Чехия на Олимпиаде-2022.

5. Финляндия

Финны везут на Олимпиаду, возможно, сильнейшую команду в истории. Здесь вам и мощное вратарское трио, где Туукка Раск может оказаться лишь бэкапом, и роскошная центральная ось во главе с простым русским парнем Александром Барковым, и связка Лайне — Ахо, уничтожавшая все живое на МЧМ в 2016-м, и праймовые вингеры в лице Рантанена и Терявяйнена, и элитные работяги типа Йоэля Армии и Эрика Хаулы.

Смущает только оборона, где у разыгрывающего защитника Миро Хейсканена будет реальная подмога только в виде крепкого универсала и его одноклубника Эсы Линделля, а еще ставшего за последние пару лет посмешищем Расмуса Ристолайнена. Впрочем, главный тренер Суоми Юкка Ялонен уже не раз показывал, что умеет работать с тем, что есть.

Финляндия на Олимпиаде-2022.

4. Россия

Реальность такова, что решать серьезные задачи на турнире с участием всех сильнейших без набора классных центров невозможно. Новые таланты еще не созрели, Евгений Кузнецов по-прежнему дисквалифицирован, а Артем Анисимов деградировал настолько, что не нужен даже полуразрушенной «Оттаве». Остается только надеяться на дембельский аккорд 35-летнего Евгения Малкина и лицо КХЛ Вадима Шипачева. С центрами все так плохо, что, возможно, связывать в третьем звене двух звездных крайних придется не самому креативному ролевику Ивану Барбашеву, который редко вылезает из четвертой тройки «Сент-Луиса».

А вот оборона с появлением прогрессирующих выпускников первого раунда Ивана Проворова и Михаила Сергачева и крепкого домоседа из топ-4 «Коламбуса» Владислава Гаврикова, напротив, впервые за долгие годы на контрасте с атакой не выглядит хлипкой. Что точно у россиян будет лучше, чем у остальной другой сборной на турнире, так это вратарская бригада — вряд ли Роман Ротенберг и Валерий Брагин сейчас представляют, кто в Пекине будет страховать Андрея Василевского. Так что, как любят говорить тренеры, какая-никакая приятная головная боль у штаба нашей сборной все-таки будет.

Россия на Олимпиаде-2022.

3. Швеция

У Швеции все по классике: практически эталонная сбалансированная оборона, глубокая линия атаки, в которой есть люди абсолютно для любых задач, и крепкое (но не топовое) вратарское трио, в котором борьба за наследие короля Хенрика развернется между Маркстремом и Ленером.

Главное опасение — фигура Юхана Гарпенлева, который провалился на своем дебютном ЧМ, став первым шведским тренером с седых лет, который не сумел выйти из группы. Как бывший помощник Рикарда Гренборга, подпортивший свою репутацию на родине, найдет общий язык с россыпью энхаловских звезд, пока непонятно.

Швеция на Олимпиаде-2022.

2. США

Невероятно мастеровитая, динамичная и представительная команда, которую поведет к золоту коуч «Питтсбурга» Майк Салливан, на бумаге выглядит убойно. В ней должны сойтись воедино пусть и слегка плюшевое, но дико талантливое поколение с Мэттьюсом, Айкелом, Ткачаком (или даже двумя) и Фоксом и находящаяся на перевале генерация Кейна, Пачиоретти, Оши и Карлсона, которые будут держать в узде богемную молодежь.

А во главе всей этой махины стоит найти место неувядающему старику Джо Павелски, способному стать как минимум ментальным лидером американцев. Что до слабых мест, то их у звездно-полосатых попросту нет.

США на Олимпиаде-2022.

1. Канада

Размышляя о составе, который привезет в Китай триада топовых энхаэловских тренеров во главе с Джоном Купером, хочется зарыдать — не то от осознания, что может ждать команду Брагина, попади она на пути к финалу на этого монстра, не то от банальной зависти. У канадцев настолько королевская центральная ось, что Райана О'Райлли, Бо Хорвата, Патриса Бержерона и Натана Маккинона нам пришлось поставить на фланг, а Джона Тавареса и Шона Кутюрье вообще прокатить мимо основы.

Чтобы лишить золота команду, которая может себе позволить оставить в запасе Митча Марнера и Аарона Экблада, нужно совершить что-то экстраординарное. Звезда на звезде и глубина абсолютно на любой позиции — вот что такое нынешняя сборная Канады. Впрочем, ничего нового.

Канада на Олимпиаде-2022.