Медали в танцах на льду и шанс в акробатике. Чего ждать 14 февраля

Главные соревнования для сборной ОКР в понедельник.

Ключевым событием для сборной России 14 февраля станут выступления фигуристов. Комплект медалей будет разыгран в танцах на льду — здесь у нас все шансы как минимум на серебро. Кроме этого, продолжатся матчи по керлингу, пройдут финальные заезды в монобобе и первые попытки в соревнованиях двоек у мужчин, а также квалификационные и финальные попытки в сноуборде и фристайле. Некоторые старты были перенесены с воскресенья на понедельник из-за погодных условий.

Попытка Синициной и Кацалапова обогнать французов

Рано утром по московскому времени пройдет произвольный танец в фигурном катании. Российские лидеры Виктория Синицина/Никита Кацалапов после ритм-танца занимают вторую строчку с лучшими баллами в карьере, два балла уступая серебряным призерам Олимпийских игр-2018 Габриэле Пападакис/Гийому Сизерону. У Вики и Никиты есть отличный шанс выиграть медаль в Пекине. Двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин — на промежуточном пятом месте и имеют возможность подняться чуть повыше. Еще одна российская пара, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, пока четырнадцатые.

4:15 — Фигурное катание, танцы на льду. Произвольный танец

В керлинге продолжаются матчи за выход в плей-офф турнира. Женская сборная ОКР сыграет с Канадой — в 2018 году соперники стали шестыми. После этого их ждет матч с Данией. Шансы на выход в плей-офф еще есть, но у девушек они таят — пока что здесь мы проиграли всем: США, Швейцарии, Южной Корее и Японии. Мужчины же на старте турнира в экстра-энде уступили олимпийским чемпионам — сборной США, а потом и Швейцарии, зато победили Китай, Данию и Италию. Им предстоит игра против Швеции, серебряных призеров Игр в Пхенчхане. Шансов выйти в плей-офф здесь гораздо больше, но побеждать нужно все равно по максимуму.

4.05 — Женщины. Россия — Канада

9.05 — Мужчины. Россия — Швеция

15.05 — Женщины. Россия — Дания

В бобслее пройдут заключительные попытки пройдут в женских соревнованиях по монобобу. От России в них принимает участие Надежда Сергеева, которая после двух заездов занимает 13-е место, уступая лидеру американке Кейли Хамфрис 2,35 секунды. Для Олимпиады это один семи новых видов — таким образом число наград, которые разыгрываются среди женщин и мужчин, было уравнено.

У мужчин-бобслеистов начнутся соревнования в двойках — в понедельник нас ждут первый и второй заезд в этом виде. Пилотам будут Ростислав Гайтюкевич, чемпион мира и Европы среди юниоров, а также бронзовый призер взрослого европейского первенства, и Максим Андрианов, участник Олимпийских игр-2018.

9.30 — Женщины. Монобоб. Третья и четвертая попытки

15.05 — Мужчины. Двойки. Первый заезд

16.40 — Мужчины. Двойки. Второй заезд

Еще один шанс на медаль в лыжной акробатике

В сноуборде 14 февраля должны состояться квалификационные заезды в соревнованиях по биг-эйру. Здесь спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, а во время полета выполняют различные трюки. Всего будет три раунда: из 30 участниц в финал пройдет только 12 лучших. Среди девушек от сборной ОКР выступит Екатерина Косова, которая начала выступать на международном уровне в 2015 году. Среди мужчин — Владислав Хадарин. Спортсмен выигрывал Кубок мира в 2017 году, став первым российским сноубордистом, которому удалось это сделать.

4.30 — Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Первая квалификационная попытка

5.15 — Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Вторая квалификационная попытка

6.00 — Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Третья квалификационная попытка

8.30 — Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины. Первая квалификационная попытка

9.15 — Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины. Вторая квалификационная попытка

10.00 — Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины. Третья квалификационная попытка

Во фристайле проведут квалификацию по слоупстайлу — эти соревнования среди женщин были перенесены с воскресенья из-за погодных условий. Здесь спортсменам тоже нужно выполнять трюки, но на разных рельефах — трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах и так далее, расположенных по всей длине трассы. Россию здесь представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова. В финал отберутся 12 сильнейших фристайлисток по итогам квалификации.

Кроме слоупстайла, на понедельник перенесена и квалификация по женской акробатике. Здесь тоже нужно прыгать с трамплина и совершать различные по сложности прыжки. От сборной России заявлены Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. Лидер нашей команды — Никитина — является трехкратным призером и чемпионкой мира по лыжной акробатике (две медали она завоевала в командном виде), но на Олимпиаде в миксте выступила неудачно: Россия в финал не прошла. Сейчас есть шанс реабилитироваться уже в личном зачете и побороться за медаль.

По итогам первой попытки в квалификации шесть человек пройдет в финал напрямую, остальные попадут во второй отборочный раунд. Из них шестеро лучших попадут в финальные соревнования. Днем по Москве состоятся финалы соревнований.

5.00 — Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Первая квалификационная попытка

6.00 — Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Вторая квалификационная попытка

10.00 — Фристайл. Акробатика. Женщины. Первая квалификационная попытка

10.45 — Фристайл. Акробатика. Женщины. Вторая квалификационная попытка

14.00 — Фристайл. Акробатика. Женщины. Первая финальная попытка

15.00 — Фристайл. Акробатика. Женщины. Вторая финальная попытка

А в прыжках с трамплина мужчины должны побороться за медали в командном зачете — в 2018 году здесь выиграли норвежцы, Германия стала второй, а Польша осталась на третьей строчке. Россия же никогда не была в призах на Олимпиадах.

14.00 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Первый раунд

15.05 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Финальный раунд