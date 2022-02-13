Все на «Теслах», очереди на ПЦР-тесты и военные на улицах. Как живет Пекин во время Олимпиады

На улицах Пекина во время зимней Олимпиады-2022 можно встретить военных и машины Tesla

Экскурсия по столице Китая из окна автобуса.

Олимпийский Пекин — удивительное место. По факту китайцы организовали внутри своей столицы отдельное государство из маленьких островов. Только разделяет эти острова не океан, а огромный мегаполис. Хочешь переплыть 300 метров от тренировочного катка для фигурного катания до основной арены — 20 минут жди «лодку».

В этом антиковидном государстве есть три города с железнодорожным сообщением. И они даже различаются между собой! В городской черте Пекина — цивилизация: строгая организация, четкие маршруты шаттлов и более-менее точное расписание. В горном Чжанцзякоу с логистикой нужно разбираться прямо на месте — маршруты запутанные, на расписание автобусы любят забивать, куча остановок. Зато свобода здесь достигла того, что в некоторых местах можно добраться из пункта А в пункт Б пешком (после недели в Пекине это кажется непозволительной роскошью). А еще есть местное захолустье — Яньцин, где расположены санно-бобслейный центр и горнолыжная трасса.

Олимпийское государство авторитарно, границы у него закрыты на замок. Выбраться с наших островов в «запрещенную зону» очень хочется, но нам остается лишь глазеть на жизнь закрытого для участников Олимпиады Пекина через окна автобусов и электричек. Корреспондент «СЭ» предлагает мини-экскурсию по столице Китая глазами гостей Олимпийских игр.

Экскурсии не предусмотрены

Пекин по контрасту напоминает Москву. В одном городе разбросаны небоскребы, целые районы новостроек и старые панельки. У последних бросается на глаза одна деталь — решетки на окнах верхних этажей. На всех старых домах они располагаются в рандомном порядке. Китайцы объясняют: «Это чтобы дети из окна не выпадали!»

А еще китайцам явно пришлись по нраву «стекляшки». Подобные бизнес-центры разной высоты можно отыскать в самых разных частях города.

Из-за «закрытого пузыря» достопримечательности Пекина увидеть практически невозможно. Экскурсии для гостей на ОИ-2022 не предусмотрены (разве что в формате онлайн). Коллеги в горном кластере хвастаются фотками виднеющейся вдали Великой китайской стены. А я, например, по дороге на арену для фигурного катания любуюсь крепостными воротами Дэшэнмэнь.

22 миллиона соседей

Олимпийские знаки и талисманы в Пекине повсюду — от автобусных остановок до фасадов зданий.

Игры выпали на период празднования китайского Нового года. Главный атрибут этого праздника — красные китайские фонарики. Их можно отыскать практически на всех зданиях.

Дороги в Пекине ровные, местные водилы очень любят посигналить друг другу (ну, нам не привыкать!). В городе живет почти 22 миллиона человек, но в пробки я вставал только в час пик. А разъезжают по столице хорошие иномарки. По моим подсчетам, «Тесла» входит в топ-3 самых популярных марок!

Еще местные любят передвигаться на велосипедах и мопедах. Благо снег в Пекине выпадает не часто и почти везде есть велосипедные дорожки.

Иногда на улицах попадаются военные. Как правило, недалеко от олимпийской зоны.

Местные жители часто машут автобусам с иностранцами. А еще они безумно боятся коронавируса. Маски обязательны даже на улице. А вот очередь на сдачу ПЦР-теста.

Если надоел городской ландшафт, нужно ехать в Чжанцзякоу. Из окон сверхскоростных поездов откроются красивые виды на горы с солнечными батареями.