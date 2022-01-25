По стопам Джоковича. Спортсмены-антиваксеры бойкотируют Игры в Пекине, а одна олимпийская чемпионка приехала в Китай вопреки правилам

Изучаем поведение спортсменов, не желающих вакцинироваться, как того требуют организаторы Игр-2022.

В Сети широко обсуждается история словенского биатлониста Клемена Бауэра, который пожертвовал участием в пятой своей Олимпиаде ради сохранения статуса невакцинированного человека.

— Последнее решение стало для меня одним из самых сложных. Принять решение, которое мешает заниматься тем, что любишь и делаешь лучше всего, нелегко.

Как спортсмен, выступающий много лет на топ-уровне, я с особым и крайним уважением отношусь к собственному телу и здоровью, и я никогда не принимаю ничего, что мне дается, как должное. Я очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость, но ни в коем случае не готов к вмешательству в свой организм непроверенными средствами без особой нужды, — написал Бауэр в Instagram.

Словенец пошел по стопам серба

Решение 36-летнего биатлониста наверняка будет жестко раскритиковано сторонниками поголовной вакцинации, но соотечественники и подписчики явно поддерживают спортсмена. Не одобряя такой позиции, все же приведем их комментарии: «Браво, уважение», «Сказать такое сейчас — храбрость, бейся за свободу» и даже «Нынешние Игры напоминают 1936-й», — вспоминает, видимо, какой-то очень пожилой и опытный специалист по олимпийской истории.

Бауэр — уже второй уроженец бывшей Югославии, который рискует участием в большом спортивном турнире из-за антиваксерской позиции. Первым был теннисист Новак Джокович, который после долгих разбирательств спорным образом выдворен из Австралии на фоне демонстраций в его поддержку. Правда, с первой ракеткой мира ситуация несколько другая. Он не отказывался от больших соревнований из-за своих антипрививочных взглядов, а пытался обойти существующие на Зеленом континенте правила. На чем и погорел.

Олимпийская чемпионка уже сидит в Пекине

Бауэр не единственный спортсмен, пострадавший из-за своей позиции по вакцинации накануне Пекина. Несколько атлетов в разных странах лишились места в сборной из-за нежелания ставить прививку. Некоторые случаи развиваются на наших глазах.

Одна из участниц Олимпиады была вынуждена приехать в Пекин раньше всех других гостей. Это 34-летняя швейцарка Патриция Куммер, ни много ни мало олимпийская чемпионка Сочи в сноуборде. По данным СМИ, она единственная, кто согласился на условия организаторов, и сейчас проходит 21-дневный карантин для невакцинированных спортсменов в гостинице на севере Пекина. Куммер взяла с собой мат для занятий йогой, работает на специальном симуляторе для сноуборда, ей три раза в день приносят под дверь еду.

— Я минималист, мне не нужно много, чтобы чувствовать себя счастливой в жизни. Я не вакцинировалась по личным причинам. Я не против вакцинации, но есть несколько причин, которые я оставлю при себе. У меня нет необходимости оправдываться. Я даже не думаю о том, как карантин скажется на моем выступлении. Я интенсивно тренируюсь, занимаюсь йогой, а в свободное время учусь и работаю над дизайном своего дома, который собираюсь переделывать, — сказала Куммер журналистам, с которыми провела видеоконференцию из своего номера.

В Пекин она приехала 13 января. И все это ради возможности избежать прививки.

Некоторые потеряли место в составе из-за вакцины

Подруга Куммер австрийка Клаудия Риглер, несмотря на солидный возраст (48 лет), могла бы сидеть в соседнем номере отеля и перестукиваться с Патрицией, но решила не соглашаться на условия и не проходить вакцинацию, поэтому пропустит Олимпиаду, как Бауэр. Риглер — чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе.

— Для меня важно подчеркнуть — я не против вакцинации. Конечно, есть много людей, которым прививка пойдет на пользу, но это должно быть личное дело каждого. Это должен быть личный выбор. Решающим фактором стало то, что я болела незадолго до Олимпиады. А Австрийский олимпийский комитет не хотел отправлять невакцинированных и не давал добро на карантин. Я не собираюсь с ним судиться за право участвовать, потому что понимаю его позицию. У меня не толстая кожа, я не хочу излишнего внимания, — сказала Риглер в интеврью Salzburger Nachrichten.

Многие спортсмены из небольших стран из-за пандемии были вынуждены пропустить сборы и отборочные соревнования и из-за этого также лишились права поехать на Олимпиаду. Так, вчера о подобном сообщил олимпийский комитет Таджикистана.

А вот сборная США, которую на летней Олимпиаде сотряс скандал с пловцом-антиваксером Майклом Эндрю, теперь на 100 процентов вакцинирована, заявили в местном олимпийском комитете. Речь идет даже о несовершеннолетних представителях в исконно молодежных видах спорта типа сноуборда и фристайла, а также о фигурном катании. В Токио, по данным личных анкет спортсменов, было вакцинировано около 85 процентов атлетов из США. Эндрю, несмотря на свой отказ прививаться, стал олимпийским чемпионом в комбинированной эстафете.

Тем временем стало известно о смерти от коронавируса знаменитого венгерского гимнаста Сильвестра Чолланя. Олимпийский чемпион 2000 года в упражнении на кольцах умер на 52-м году жизни, проведя несколько недель на аппарате ИВЛ. Ранее Чоллань отметился несколькими антиваксерскими постами в Facebook . Правда, в итоге друзья все же уговорили Сильвестра сделать прививку, но это произошло незадолго до заражения. Так что антитела в организме гимнаста выработаться в нужном количестве, видимо, просто не успели.

Юридические отводы

В Олимпийских играх также будут участвовать несколько невакцинированных спортсменов из сборной России, в том числе звезды сборной по фигурному катанию, весь ее женский состав — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Трое включены в сборную по фристайлу — Никита Андреев, Есения Пантюхова и Ксения Орлова.

Антиваксерская позиция тут ни при чем — просто в России до сих пор не одобрена вакцинация для несовершеннолетних. Хотя соответствующая вакцина «Спутник М» была зарегистрирована в конце ноября. 28 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко неожиданно высказался в духе, что всех олимпийцев надо вакцинировать до конца 2021 года. Но затем это заявление было дезавуировано. Формально, по правилам, наши фигуристки должны были бы провести 21 день в карантине, но китайские власти разрешили им оформить отвод.

Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Фото AFP