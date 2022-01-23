Сборная объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного

Сомнительная и оттого полностью закрытая от общественности ситуация с положительными тестами на коронавирус мешает беспристрастно оценить окончательный состав сборной России для поездки в Пекин. Главный тренер Алексей Жамнов заверил, что этот фактор большого влияния на выбор не оказал.

Удивительных и местами странных моментов после объявления финальной заявки набирается многовато. Второй бомбардир лиги Кузьменко, за которым сейчас активно охотятся несколько клубов НХЛ, не может быть слабаком, которому нечего делать на Олимпиаде. Механизм принятия решений — не в смысле за кем остается последнее слово, а по каким критериям тот или иной игрок подходит национальной команде — за прошедшие месяцы с момента назначения Жамнова полностью прозрачным не стал. Главный тренер, общаясь с журналистами вместе с Ильей Ковальчуком, заявил, что в Китай отправится 31 человек и что каждый из них имеет шансы сыграть на турнире. Однако официально из «списка 25» можно кого-то заменить только по медицинским показателям.

Отсутствие в нем нападающих, занимающих в данный момент в КХЛ среди русских игроков по результативности места со второе по девятое (Кузьменко, Жафяров, Галиев, Бурдасов, Голдобин, Тертышный, Рашевский, Хохлачев), бросается в глаза. Наверное, по каждому из них могут быть обоснованные сомнения: «корона», не всегда убедительные действия в обороне, нестабильность, текущая форма, перебор одноплановых крайних нападающих на ограниченное количество позиций. В случае, если в Пекине у сборной России внезапно появятся проблемы с результативностью, этот факт обязательно припомнят. Игнорирование успешных клубных связок — тоже.

Шипачев без Галиева — еще не конец света. В отличие от последнего чемпионата мира, куда были вызваны хоккеисты, выходящие в четвертом звене СКА. В том моменте — сильной, но далеко не лучшей команды КХЛ. Сейчас состав выглядит более адекватным. Приоритет по отношению к центральным нападающим был очевиден на Кубке Первого канала. Сейчас в заявке сразу семь форвардов, способных сыграть на этой позиции. В ближайшем резерве — еще двое.

В идеальном мире штаб сборной должен быть равноудаленным от ФХР, клубов и персональных хотелок отдельных функционеров. Результаты, если брать турниры на протяжении нескольких лет, эту мысль подтверждали. Корейская Олимпиада, выигранная с огромным трудом при полном превосходстве в кадровых ресурсах, тоже должна укрепить мнение, что уход от компромиссов может стать губительным. Нынешний состав, даже учитывая проделки «короны», воспринимается более адекватно, чем раньше. Один нюанс тем не менее бросается в глаза даже из космоса.

Все приглашенные кандидаты от ЦСКА уверенно попали в итоговую заявку, хотя ни про одного игрока, за исключением Нестерова и отчасти Григоренко, не скажешь, что он сильно выделялся в регулярном чемпионате. Президент армейского клуба Игорь Есмантович не только советник главного тренера. Он за какие-то полгода вырос в серьезную фигуру в хоккейном секторе российской политики и может диктовать свои условия. Знающие люди поговаривают, что в дальнейшем его акции могут пробить потолок. Выигрыш золота станет важным шагом в этом направлении. Справедливости ради, Жамнов категорически отрицал решающее влияние босса ЦСКА на определение состава.

Ряд кандидатов типа Самонова, Марченко, Воронкова, Семенова, Шарипзянова взяты скорее за недавние заслуги, которые еще не успели забыться. Но положа руку на сердце — проблема совсем не критичная. Этот выбор может восприниматься как обычная для таких дел вкусовщина и соответствие игровой концепции. Жамнов вполне толково объяснил, почему не получили приглашения защитники «Локомотива» Марченко и Рафиков, несмотря на свой опыт. Им не хватает мобильности, и, если помнить манеру игры сборной России на Кубке Первого канала, это звучит логично. Серьезный турнир — не Матч звезд, на который зовут самых ярких звезд лиги.