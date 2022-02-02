Гендерное равенство, роботы-амфибии и политические акции на Олимпиаде. Чего ожидать от церемонии открытия Игр в Пекине?

Рассказываем, как выглядит церемония открытия Игр и что необычного на ней происходит.

4 февраля в Пекине пройдут первые соревнования с участием российских спортсменов в рамках зимних Олимпийских игр-2022. А чуть позже на стадионе «Птичье гнездо» состоится официальное открытие турнира. Мероприятие состоит из нескольких частей: художественная программа, парад участников, клятва спортсменов и подъем знамени МОК, зажжение огня, и отдельно даже можно выделить присутствие высокопоставленных лиц на трибунах, на которых также обычно обращают особое внимание. Во всех из этих частей есть свой собственный смысл, из фрагментов которого складывается общее значение церемонии.

Открытие начнется в пятницу, в 15.00 по московскому времени, и продлится около двух часов. Площадкой станет Национальный стадион Пекина — тот же, где состоялось открытие летней Олимпиады 14 лет назад.

Художественная программа открытия Игр

Шоу-представление на арене призвано показать достижения искусства в стране-хозяйке и рассказать о ее уникальности и разнообразии. Изначально основатель современных Олимпиад Пьер де Кубертен видел турнир как фестиваль спортивных и творческих достижений, но сейчас мы четко видим, что Игры — исключительно праздник спорта. Даже в тех видах, где есть какая-то артистическая часть соревнований, спорт все равно выступает главным компонентом.

Церемония открытия дает возможность раскрыть прошлое и будущее страны и обратить внимание на общие локальные и глобальные проблемы в мире. Все обычно начинается с поднятия флага страны — хозяйки соревнований и исполнения национального гимна, а потом продолжается различными песнями, танцами и другими формами искусства с демонстрацией истории и девиза Олимпийских игр. Например, в Сочи-2014 все началось с демонстрации русского алфавита и слов, начинающихся на каждую из 33 букв, ассоциирующихся с Россией.

В конце церемонии открытия в Сочи на стадионе «Фишт» должны были раскрыться пять снежинок, символизирующих олимпийские кольца и континенты планеты, но одна из них из-за технической неисправности осталась в закрытом состоянии. Позже при повторах этот момент заменили съемкой с репетиции церемонии, но все равно эту накладку уже успел увидеть весь мир. Поэтому организаторы Олимпиады решили посмеяться над недоразумением. На церемонии закрытия участники мероприятия тоже сформировали олимпийские кольца, но одно из них оказалось меньше остальных. Чуть позже и оно раскрылось, а креативный директор обеих церемоний Константин Эрнст пришел на пресс-конференцию в футболке с четырьмя олимпийскими кольцами и одним нераскрывшимся.

Руководить шоу на церемонии открытия в Пекине будет режиссер Чжан Имоу, который был трижды номинирован на премию «Оскар» и проводил аналогичное мероприятие в 2008 году. Основными темами станут мир во всем мире, экология, олимпийские ценности и принципы, а в качестве главной концепции — единая судьба человечества. По сравнению с предыдущими торжественными открытиями нынешнее будет не таким масштабным — число приглашенных актеров сократится примерно в пять раз из-за пандемии коронавируса. Но зато должно быть использовано множество современных технологий.

Торжественный выход участников Олимпиады

После шоу по традиции состоится парад участников соревнований. Не все олимпийцы будут принимать в нем участие — некоторые уже в этот или на следующий день планируют выступать на соревнованиях и поберегут силы для стартов. Еще четыре года назад группу спортсменов из одной страны возглавлял знаменосец — это самый популярный или титулованный атлет в команде. В Пекине (как и летом в Токио) у каждой сборной знаменосцев будет по двое — мужчина и женщина, что по замыслу МОК позволит соблюсти гендерное равенство.

Знаменосцев сборная Олимпийского комитета России объявит перед самым стартом церемонии открытия, но среди вероятных кандидатов рассматриваются чемпионы и призеры прошлых Игр — сноубордист Вик Уайлд, скелетонистка Елена Никитина и шорт-трекист Семен Елистратов. Интересно, что на прошлой зимней Олимпиаде в Пхенчхане Россия тоже выступала под нейтральным флагом, а от знаменосца тогда вообще отказались — флаг несла девушка-волонтер.

Порядок выхода участников из разных стран тоже может быть разным. Обычно первыми появляются олимпийцы из сборной Греции как родоначальники Олимпийских игр. Хозяева соревнований завершают парад. Но вообще это все условности и остается на усмотрение организационного комитета. В Японии для формирования порядка был использован алфавит этой страны, так что возникло даже небольшое непонимание в связи с очередностью.

Необычные способы зажжения олимпийского огня

Еще одной важной частью является клятва спортсменов (ее от имени всех олимпийцев произносит выбранный оргкомитетом атлет), подъем флага МОК и зажжение олимпийского огня, символизирующее фактическое начало турнира. Пока горит огонь, соревнования продолжаются. На церемонии закрытия его тушат, а право проведения Игр передается следующей стране. Правда, в последнее время ради экономии большую чашу на главном стадион иногда гасят и в качестве символа до церемонии закрытия используют менее мощный факел.

Эстафета олимпийского огня началась в Пекине в среду в 9.16 утра по местному времени. Маршрут и продолжительность из-за пандемии были сокращены, а само мероприятие проходит без зрителей. Этапы эстафеты при этом еще и расположены вдалеке от оживленных улиц города.

В маршрут эстафеты входит 12 этапов в трех кластерах, где проходят Олимпийские игры: в Пекине и Чжанцзякоу будет пять зон для передачи огня, в районе Яньцин — еще две. В общей сложности в эстафете примет участие 1200 человек от 14 до 86 лет — это будут представители 20 стран и регионов мира. Кроме людей факелоносцами станут еще и машины — роботы-амфибии и беспилотные транспортные средства. Последний участник эстафеты, который и зажигает собственно огонь на открытии, до последнего держится в секрете. В Токио это была теннисистка Наоми Осака, в Пхенчхане право доверили фигуристке Юне Ким. Способ зажжения тоже может быть нетрадиционным — в Австралии огонь загорелся от воды, в Москве над стадионом возникла импровизированная дорожка, по которой побежал огонь, а в Китае же в 2008 году гимнаст Ли Нин взмыл в воздух и зажег основную чашу.

ВИП-персоны на церемонии открытия

Олимпийские игры являются важной площадкой для политических переговоров. Поэтому на церемонии открытия обычно присутствует много представителей разных государств. В Пекине лидеров стран будет около двадцати — кроме президента России Владимира Путина приедут главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако, принцесса Таиланда и другие лидеры. На церемонии открытия не будет президента США Джо Байдена и некоторых других официальных лиц из стран, объявивших Китаю дипломатический бойкот или не желающих рисковать здоровьем на фоне пандемии коронавируса.

Хотя политические акции разного характера не особо приветствуются на Олимпийских играх — все-таки сутью Олимпиады остается объединение людей из разных стран, а не высказывание какой-то своей конкретной позиции. В Пекине за акции должны даже наказывать — разбирательства и определенные санкции вплоть до лишения аккредитации. Но в основном же все настроены на мирное проведение церемонии открытия и всех последующих мероприятий в рамках Олимпийских игр — вопросов из-за пандемии и политических отношений между Китаем и другими государствами и так хватает.